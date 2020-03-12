TÜDEMSAŞ'ta virüs önlemi - Son Dakika
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TÜDEMSAŞ'ta virüs önlemi

6 saat önce

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı olan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'de (TÜDEMSAŞ) dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de şu ana kadar bir kişide görülen, koronavirüse karşı hijyen çalışması başlatıldı.

TÜDEMSAŞ'ta virüs önlemi, System.String[]

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğünün bağlı ortaklığı olan Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii AŞ'de (TÜDEMSAŞ) dünyada hızla yayılan ve ülkemizde de şu ana kadar bir kişide görülen, koronavirüse karşı hijyen çalışması başlatıldı.


Şirkette; giyinme alanları, banyolar, giriş-çıkış turnikeleri, yemekhaneler ile toplantı ve seminer salonları başta olmak üzere pek çok noktada virüslere karşı dezenfekte işlemi yapıldı.


Uzman ekipler tarafından yapılan dezenfekte ve hijyen çalışmasının virüs tehdidi atlatılıncaya kadar haftada bir kez tekrarlanacağı öğrenildi. - SİVAS

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.03.2020 12:01 Kaynak: İHA
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