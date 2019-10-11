Son Dakika Haberleri: TÜDEMSAŞ'tan Bozkurt lokomotifi önünde Fetih duası
Son Dakika Politika TÜDEMSAŞ'tan Bozkurt lokomotifi önünde Fetih duası

TÜDEMSAŞ'tan Bozkurt lokomotifi önünde Fetih duası

1 saat önce

TÜDEMSAŞ'tan Bozkurt lokomotifi önünde Fetih duası TÜDEMSAŞ çalışanları ilk yerli iki lokomotiften birisi olan Bozkurt önünde toplu olarak Fetih suresi okuyup Mehmetçik için dua ettiSİVAS - Türkiye Demiryolu Makineleri Anonim Şirketi çalışanları ilk yerli iki lokomotiften birisi olan Bozkurt...

TÜDEMSAŞ'tan Bozkurt lokomotifi önünde Fetih duası

TÜDEMSAŞ çalışanları ilk yerli iki lokomotiften birisi olan Bozkurt önünde toplu olarak Fetih suresi okuyup Mehmetçik için dua etti

SİVAS - Türkiye Demiryolu Makineleri Anonim Şirketi çalışanları ilk yerli iki lokomotiften birisi olan Bozkurt önünde toplu olarak Fetih suresi okuyup Mehmetçik için dua etti.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları'nın lokomotif ve yük vagonlarının üretimini yapmak için 1939 yılında Sivas'ta kurulan ve halen milli vagonların üretimi yapılan TÜDEMSAŞ'ta bugün gurur veren bir organizasyona imza atıldı. Fabrikanın yaklaşık 500 çalışanı, Türkiye'nin ilk iki yerli lokomotiflerinden biri olan Bozkurt önünde toplandı. Hilal şekli oluşturan çalışanlar birlikte Fetih suresini okuyup, Barış Pınarı Harekatına katılan askerlerimiz için dua etti.

Genel Müdürü Mehmet Başoğlu burada yaptığı konuşmada, "Bilindiği üzere dün itibari ile Suriye sınırında Barış Pınarı Harekatı askerlerimiz tarafından başlatılmıştır. Bizde manevi olarak onların yanında olduğumuzu hissettirmek amacıyla bu gün burada personelimiz ile birlikte toplanarak fetih suresini okuduk, dualar ettik." dedi.

TÜDEMSAŞ'tan Bozkurt lokomotifi önünde Fetih duası

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Sivas, Politika

Haber Yayın Tarihi: 11.10.2019 12:27 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



İspanya'dan Türkiye'ye tehdit: Patriot'ları geri çekeriz
Milli Savunma Bakanlığı, Barış Pınarı Harekatı'dan 228 teröristin öldürüldüğünü açıkladı Demirtaş'ın terörist ağabeyi Nurettin Demirtaş'tan tehdit: Türkiye'nin tüm kentleri bu savaştan nasibini alacak Sınırda yoğun çatışma sesleri! Terör mevzileri ateş altına alındı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.10.2019 01:34:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: TÜDEMSAŞ'tan Bozkurt lokomotifi önünde Fetih duası
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]