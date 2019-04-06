Son Dakika Haberleri: Tüdemsaş'tan Tren Tekeri İçin Kardemir'de İnceleme Yaptı

Tüdemsaş'tan Tren Tekeri İçin Kardemir'de İnceleme Yaptı

13 dakika önce

Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Başoğlu beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Demir ile birlikte KARDEMİR'i ziyaret etti.

Tüdemsaş'tan Tren Tekeri İçin Kardemir'de İnceleme Yaptı, System.String[]
Türkiye Demiryolu Makinaları Sanayii A.Ş. (TÜDEMSAŞ) Yönetim Kurulu Başkan Vekili Mehmet Başoğlu beraberinde Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Demir ile birlikte KARDEMİR'i ziyaret etti.

Başoğlu ve Demir KARDEMİR Genel Müdürü Dr. Hüseyin Soykan'ı makamında ziyaret ederek, şirketin çalışmaları ve yeni projeleri hakkında bilgiler aldı. Ziyarette, ayrıca KARDEMİR tarafından üretilen demiryolu tekerinin TÜDEMSAŞ tarafından kullanılmasına yönelik çalışmalar değerlendirildi. TÜDEMSAŞ yetkilileri, üretim tesislerini de gezerek incelemelerde bulunduktan sonra şirketimizden ayrıldı. - KARABÜK

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.04.2019 05:28 Kaynak: İHA

Türkiye, CEO, Güncel
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