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TÜDKİYEB "15. Yıl Buluşması ve Değerlendirme Toplantısı" başladı - Son Dakika

TÜDKİYEB "15. Yıl Buluşması ve Değerlendirme Toplantısı" başladı

20.12.2021 10:28

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, üretime devam edeceklerini belirterek, "Yetiştiricilerimiz, hayvanlarını yok pahasına ellerinden çıkarmasın, onlar bizim geleceğimiz." dedi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, üretime devam edeceklerini belirterek, "Yetiştiricilerimiz, hayvanlarını yok pahasına ellerinden çıkarmasın, onlar bizim geleceğimiz." dedi.

TÜDKİYEB 15. Yıl Buluşması ve Değerlendirme Toplantısı, Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Ahmet Güldal, Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Zekeriyya Erdurmuş ve sektör temsilcilerinin katılımıyla başladı.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, Birliğin kurulmasından bu yana birçok zorluğun üstesinden geldiklerini söyledi.

Döviz kuru hareketlerine işaret eden Çelik, "Bizim kurumuz, dolarımız, dövizimiz, bizim köylümüzün altın bileziği; koyunumuz, keçimizdir. Bu değerlere sahip çıkmamız lazım, üretime devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, hibe destek ödemesi istediklerini de vurguladı.

"Bizim bu sektörü sevdirmemiz lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın belirlediği "nüfus başına bir küçükbaş" hedefi için çalıştıklarını belirten Çelik, "Buna ulaşmak için kırsalları daha çok desteklememiz lazım. Küçük aile işletmelerini ön plana çıkarmamız lazım. Bizim bu sektörü sevdirmemiz lazım." diye konuştu.

Çelik, sektörde ihracatın birlikler üzerinden yapılması gerektiğine dikkati çekerek, yetiştiricilere de uyarılarda bulundu. Çelik, "Bizim küçükbaş hayvanlarımız dövizden daha çok prim yapıyor, farkında değiller. Hayvanlarını yok pahasına ellerinden çıkarmasınlar. Onlar bizim geleceğimiz." ifadelerini kullandı.

"İthalatın yetiştiricileri ezmesine asla müsaade etmedik"

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu Başkanı Kılıç da hayvansal proteinin önemini anlattı.

Kılıç, hayvancılığın zor bir iş olduğunu belirerek, "Kalan köylünün kıymetini bilelim, elimizden gelen her imkanı önce onlara verelim." dedi.

Sektörün taleplerinde de değinen Kılıç, devletin imkanları ölçüsünde 20 yıldır kırsalı desteklediklerini ifade etti.

Kılıç, ithalatın yetiştiricileri ezmesine asla müsaade etmediklerini dile getirdi.

Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürü Güldal da 3 yıldır doğrudan üreticilere yem ham maddesi sattıklarını söyledi.

Temmuz ayından itibaren küçükbaş koyun ve keçi yetiştiricilerine öncelikli olmak üzere arpa satışlarına başladıklarını anımsatan Güldal, yeni hasat dönemine kadar bu desteklerine devam edeceklerini kaydetti.

Tarım ve Orman Bakanlığı Hayvancılık Genel Müdürü Erdurmuş da Türkiye coğrafyasının küçükbaş yetiştiriciliğine uygun olduğunu aktardı.

Erdurmuş, hayvan sayısını artırırken bir yanda da verimliliği yükseltemeye çalıştıklarına dikkati çekerek, hayvancılık sektörünün ithalatla değil ihracatla anılmasına gayret ettiklerini kaydetti.

TÜDKİYEB 15. Yıl Buluşması ve Değerlendirme Toplantısı bugün ve yarın devam edecek.

TÜDKİYEB 15. Yıl Buluşması ve Değerlendirme Toplantısı başladı
TÜDKİYEB 15. Yıl Buluşması ve Değerlendirme Toplantısı başladı
TÜDKİYEB 15. Yıl Buluşması ve Değerlendirme Toplantısı başladı
TÜDKİYEB 15. Yıl Buluşması ve Değerlendirme Toplantısı başladı

Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜDKİYEB '15. Yıl Buluşması ve Değerlendirme Toplantısı' başladı - Son Dakika


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SON DAKİKA: TÜDKİYEB "15. Yıl Buluşması ve Değerlendirme Toplantısı" başladı - Son Dakika
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