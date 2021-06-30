TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Kurbanlık hayvan temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ülke genelinde şu an kurban olarak kesilebilecek 4 milyon civarında küçükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, "Bu yıl da kurbanlık hayvan temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan durumuna ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da piyasada bayramda kesileceği tahmin edilen sayının üzerinde kurbanlık vasıfta küçükbaş hayvan olduğunu bildiren Çelik, geçen yıl toplam 2,8 milyon civarında küçükbaş hayvanın kesildiğini hatırlattı. Çelik, "Ülkemiz genelinde şu an kurban olarak kesilebilecek 4 milyon civarında küçükbaş hayvanımız mevcuttur. Bu yıl da kurbanlık hayvan temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin pek çok yerinde kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatlarının geçen yıla kıyasla bir miktar artış göstereceğini tahmin ettiklerini belirten Çelik, şunları ifade etti:

"Karma yem ve kaba yem fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 100'e yaklaşan oranlarda artışlar yaşanmış, buna diğer masrafların eklenmesiyle birim maliyetler daha da artmıştır. Yine de her ne surette olursa olsun küçükbaş hayvan kesiminin vatandaşlarımızın kesesini fazlaca zorlamayacağını söyleyebiliriz. Birliklerimizden de aldığımız veriler değerlendirildiğinde, kurbanlık küçükbaş hayvanlarda kilogram fiyatı 22-40 lira, canlı hayvan baş fiyatı ise 1500-3 bin 500 lira arasında değişmektedir. Bu fiyatların belirlenmesinde birim maliyet analizleri, yavru elde edimleri, zayiatları, bakıcı masrafları, yem giderleri, ilaç ile veteriner giderleri, harcanan emek ve yetiştirici karı etkili olmaktadır."

Çelik, kurbanlık fiyatlarında Birliğin görüşünün de alınmasını talep etti.

Vekaletle kurban kesiminde ülke hassasiyeti

Yurt dışı vekalet yoluyla kurban hisse kesim bedelinin yurt içinden düşük olmasının vatandaşları yurt dışı vekaleten kurban kesimine yönlendirdiğine dikkati çeken Çelik, ülke yetiştiricisi olarak kurban kesiminin yurt içinde yapılması ve etlerinin Müslüman ülkelere gönderilmesinin ülke ekonomisine ve hayvancılık sektörüne daha yararlı olacağını bildirdi.

Çelik, dernek ve vakıf gibi hayır kuruluşlarının kurbanlarını yurt içinden temin etmeleri konusunda hassasiyet göstermelerini, devletin de Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay gibi kendi kuruluşlarıyla bu konuda öncülük etmesini beklediklerini ifade etti.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yetiştiricilerin elde kalan hayvanlarının Et ve Süt Kurumunca değerinden satın alınmasını isteyen Çelik, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığından destek beklediklerini bildirdi.

Çelik, yetiştiricilerin büyükşehirlerde belediyelerin belirlediği kurban satış yerlerine yüksek meblağlarda kira bedeli ödediğini belirterek şunları kaydetti:

"Zaten yüksek girdi maliyetleriyle zor durumda olan yetiştiricilerimize getirilen bu ek külfet, yetiştiricilerimizi daha da zor durumda bırakacaktır. Belediyelerimizden ricamız, bu yerleri uygun fiyattan yetiştiricilerimize kullandırmaları, yetiştiricilerimizin ihtiyacını karşılayacak hizmetleri vermeleridir. Bütün vatandaşlarımızın sağlıklarına ve salgın kurallarına riayet ederek kurbanlarını kesmelerini öneriyorum. Sağlık, sıhhat, huzur ve maneviyat içinde bir bayram idrak etmelerini temenni ediyorum. Kurbanımız koç, koyun, keçi olsun, bayramımız mübarek olsun."