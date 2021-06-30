Üye Girişi
TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Kurbanlık hayvan temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz" - Son Dakika

TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Kurbanlık hayvan temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz"

30.06.2021 11:30
TÜDKİYEB Başkanı Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ülke genelinde şu an kurban olarak kesilebilecek 4 milyon civarında küçükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, "Bu yıl da kurbanlık hayvan temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, ülke genelinde şu an kurban olarak kesilebilecek 4 milyon civarında küçükbaş hayvan bulunduğunu belirterek, "Bu yıl da kurbanlık hayvan temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, yaklaşan Kurban Bayramı öncesi kurbanlık hayvan durumuna ilişkin bilgi verdi.

Geçen yıl olduğu gibi bu yıl da piyasada bayramda kesileceği tahmin edilen sayının üzerinde kurbanlık vasıfta küçükbaş hayvan olduğunu bildiren Çelik, geçen yıl toplam 2,8 milyon civarında küçükbaş hayvanın kesildiğini hatırlattı. Çelik, "Ülkemiz genelinde şu an kurban olarak kesilebilecek 4 milyon civarında küçükbaş hayvanımız mevcuttur. Bu yıl da kurbanlık hayvan temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Ülkenin pek çok yerinde kurbanlık küçükbaş hayvan fiyatlarının geçen yıla kıyasla bir miktar artış göstereceğini tahmin ettiklerini belirten Çelik, şunları ifade etti:

"Karma yem ve kaba yem fiyatlarında geçen yıla göre yüzde 100'e yaklaşan oranlarda artışlar yaşanmış, buna diğer masrafların eklenmesiyle birim maliyetler daha da artmıştır. Yine de her ne surette olursa olsun küçükbaş hayvan kesiminin vatandaşlarımızın kesesini fazlaca zorlamayacağını söyleyebiliriz. Birliklerimizden de aldığımız veriler değerlendirildiğinde, kurbanlık küçükbaş hayvanlarda kilogram fiyatı 22-40 lira, canlı hayvan baş fiyatı ise 1500-3 bin 500 lira arasında değişmektedir. Bu fiyatların belirlenmesinde birim maliyet analizleri, yavru elde edimleri, zayiatları, bakıcı masrafları, yem giderleri, ilaç ile veteriner giderleri, harcanan emek ve yetiştirici karı etkili olmaktadır."

Çelik, kurbanlık fiyatlarında Birliğin görüşünün de alınmasını talep etti.

Vekaletle kurban kesiminde ülke hassasiyeti

Yurt dışı vekalet yoluyla kurban hisse kesim bedelinin yurt içinden düşük olmasının vatandaşları yurt dışı vekaleten kurban kesimine yönlendirdiğine dikkati çeken Çelik, ülke yetiştiricisi olarak kurban kesiminin yurt içinde yapılması ve etlerinin Müslüman ülkelere gönderilmesinin ülke ekonomisine ve hayvancılık sektörüne daha yararlı olacağını bildirdi.

Çelik, dernek ve vakıf gibi hayır kuruluşlarının kurbanlarını yurt içinden temin etmeleri konusunda hassasiyet göstermelerini, devletin de Türkiye Diyanet Vakfı, Kızılay gibi kendi kuruluşlarıyla bu konuda öncülük etmesini beklediklerini ifade etti.

Geçen yıl olduğu gibi bu yılda yetiştiricilerin elde kalan hayvanlarının Et ve Süt Kurumunca değerinden satın alınmasını isteyen Çelik, bu konuda Tarım ve Orman Bakanlığından destek beklediklerini bildirdi.

Çelik, yetiştiricilerin büyükşehirlerde belediyelerin belirlediği kurban satış yerlerine yüksek meblağlarda kira bedeli ödediğini belirterek şunları kaydetti:

"Zaten yüksek girdi maliyetleriyle zor durumda olan yetiştiricilerimize getirilen bu ek külfet, yetiştiricilerimizi daha da zor durumda bırakacaktır. Belediyelerimizden ricamız, bu yerleri uygun fiyattan yetiştiricilerimize kullandırmaları, yetiştiricilerimizin ihtiyacını karşılayacak hizmetleri vermeleridir. Bütün vatandaşlarımızın sağlıklarına ve salgın kurallarına riayet ederek kurbanlarını kesmelerini öneriyorum. Sağlık, sıhhat, huzur ve maneviyat içinde bir bayram idrak etmelerini temenni ediyorum. Kurbanımız koç, koyun, keçi olsun, bayramımız mübarek olsun."

Kurban Bayramı, Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Başkanı Çelik: 'Kurbanlık hayvan temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz' - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

CHP'li vekilden yeni iddia: Sezgin Baran Korkmaz, istediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu 13:23 CHP'li vekilden yeni iddia: Sezgin Baran Korkmaz, istediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz 13:20 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz Sergen Yalçın'ın 13:19 Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak
Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi 13:17 Karısının fotoğrafını çeken adamın kaçmasına izin vermedi! Mahallelinin katılmasıyla tacizci meydan dayağı yedi Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız 11:54 Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek 11:05 Kamu kurumlarında taşıt sayıları yüzde 20 düşecek
Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı 09:55 Kamuda tasarruf dönemi başlıyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan genelge yayımladı Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı 08:05 Ünlü oyuncu Ayşegül Çınar'ın sevgilisi, 7'si polis 12 kişiyi bıçakladı

Son Dakika Haberleri
13:22 CHP'li vekilden yeni iddia: Sezgin Baran Korkmaz, istediği kişinin WhatsApp yazışmalarını görebiliyordu
13:22 İki terörist etkisiz hale getirildi! MİT'ten sınır ötesi operasyon
13:20 Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor
13:19 Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul açıklaması: Altyapı çalışmalarının ardından kanalın kazısına da süratle başlıyoruz
13:19 Sergen Yalçın'ın "Teixeira olmazsa Gedson gelsin" talebi ortalığı karıştıracak
13:18 Sağlık turizminin yükselen değeri Türkiye'nin imajını kötü gösteren bir durum var
13:17 Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan
11:53 Elmalı davasının avukatı açıklama yaptı: Detayları bilseniz geceleri uyuyamazsınız
11:52 Fiyat istikrarı açıklaması Bakan Elvan'dan geldi: Görev Merkez Bankası'nındır, müdahale söz konusu değildir
11:05 Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış
Kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık veren inatçı keçi kameralara yansıdı Kendisine saldıran yavru boz ayıya boynuzlarıyla karşılık veren inatçı keçi kameralara yansıdı         
13:24
İki terörist etkisiz hale getirildi! MİT'ten sınır ötesi operasyon İki terörist etkisiz hale getirildi! MİT'ten sınır ötesi operasyon         
13:23
Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor Kısa çalışma ve işten çıkarma yasağı bitiyor! Milyonlarca çalışan için yeni dönem yarın başlıyor         
13:20
Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan Son Dakika! Cumhurbaşkanı'ndan "Katarlılara sınavsız tıp fakültesi" iddialarına ilişkin ilk açıklama: Tepeden tırnağa hepsi yalan         
13:18
İstanbul Valisi Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak İstanbul Valisi Yerlikaya'dan normalleşme hatırlatması: Yarın kamuda mesai 08.30-17.00 arasında uygulanacak         
12:59
Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış Elmalı davasında yeni ayrıntı! Her şey annenin çalıştığı gazinoda başlamış         
11:06
Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi Yıllarca işkence çekti! Kocası karnındaki bebeği daire karşılığında satmaya çalıştı, kabul etmeyince eniştesinden hamile kalmasını istedi         
10:36
Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı Şeyma Subaşı'nın paylaşımında Melisa'nın 'Protez tırnakları' tartışma yarattı         
08:11
1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi 1 Temmuz'dan itibaren kamuda uygulanacak mesai saati ve izinler, Cumhurbaşkanlığı Genelgesi ile belirlendi         
08:04
Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti Elmalı'daki skandalın ardından oyuncu Seray Kaya da istismarcısını ifşa etti         
00:02
Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum Ünlü oyuncu Hafsanur Sancaktutan'dan cinsel istismar itirafı: Pedofili bir adamın torunuyum         
23:16
İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı İkiz çocuk annesi Pelin Akil, siyah bikinisiyle beğeni topladı         
22:43
Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla Taylan Antalyalı, Serenay Sarıkaya'nın büyük hayranı çıktı: Tanıştırın beni onunla         
19:08
Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak Eşi tarafından şiddet görüp, kaynar suyla yakılan kadın: Yarım kalan işini tamamlayacak         
18:40
Uçurumdan düşen Elif'in, Uçurumdan düşen Elif'in, "İtildi mi, atladı mı?" incelemesi sürerken arkadaşlarının Elif'i dövdüğü anlar ortaya çıktı         
18:35
Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı Bakan Soylu'ya hakaretten aldığı cezaya itiraz eden öğrenci, hakimden tepki aldı         
17:33
Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış Elmalı davasında istismar edilen iki kardeşin, tahliye edilen anne ve üvey babası, ifadelerinde çocukları suçlamış         
16:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.06.2021 13:28:40. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Kurbanlık hayvan temini konusunda herhangi bir sıkıntı yaşanmayacağını düşünüyoruz" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement