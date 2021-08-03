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TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Orman yangılarının önüne geçmek için mangal yakanlar uyarılmalı" - Son Dakika

TÜDKİYEB Başkanı Çelik: "Orman yangılarının önüne geçmek için mangal yakanlar uyarılmalı"

03.08.2021 10:31
TÜDKİYEB Başkanı Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, orman yangınlarının önüne geçmek için yaz aylarında ve özellikle Kurban Bayramı sonrasında mangal yakanların uyarılmasını, gerekli durumlarda engellenmesini, yangına sebebiyet verenlerin de en...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, orman yangınlarının önüne geçmek için yaz aylarında ve özellikle Kurban Bayramı sonrasında mangal yakanların uyarılmasını, gerekli durumlarda engellenmesini, yangına sebebiyet verenlerin de en ağır şekilde cezalandırılmasını istediğini belirtti.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, son zamanlarda ülke genelinde çıkan yangınların önlenmesi için çözüm önerilerine yer verdiği bir yazılı açıklama yaptı. Türkiye'yi derinden etkileyen orman yangınlarında Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli başta olmak üzere tüm ekibin cansiperane mücadele verdiklerini ifade eden Çelik, "Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli ve ekibinin canla başla gece gündüz demeden, uyku uyumadan yangın bölgelerinde büyük fedakarlık göstererek, tahmin edemeyeceğimiz kadar vatanperver ve milletseverlikle yaptığı çalışmalar milletimize gurur verirken, afetzedelerin de yaralarına merhem olmaktadır. Bakanımızın yangınla pençeleşen afetzedeler ile itfaiye ekiplerinin yanlarından ayrılmayarak süreci yönetmesi, kendisinin ne kadar başarılı ve milletsever olduğunun ifadesidir. Yüreğimizi yakan yangınlarda hayatını kaybeden itfaiye erlerine ve vatandaşlarımıza da Allah'tan rahmet, kederli ailelerine ve ülkemize sabırlar diliyoruz. İnşallah bu acılar bir daha yaşanmaz" ifadelerine yer verdi.

"Devletimiz yangınlara hızla müdahale ederek, gücünü bir kez daha dünyaya göstermiştir"

Çıkan yangınların kontrol altına alınmasında devletin gücünü tüm dünyaya gösterdiğini ifade eden Çelik, "Yurdumuzun birçok yerinde çıkan ve devletimizin güçlü gayreti ve milletimizin dayanışması ile çoğu kontrol altına alınan orman yangınları bizi derinden üzmüştür. Bu yangınlara devletimiz hızla müdahale ederek gücünü bir kez daha dünyaya göstermiştir. Yaralar sarılacak, ormanlarımız yeniden yemyeşil olacaktır. Devletimiz güçlüdür, dış mihrakların oyununu bozacak güçtedir. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli başta olmak üzere Bakanlığımızın en üst bürokratından bütün itfaiye erlerine kadar emeği geçen tüm büyüklerimize kamuoyu önünde bir kez daha teşekkür ederiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Orman yangınlarının önüne geçilmesi için mangal akımının engellenmesi, tersine çevrilmesi beklentimizdir"

Ormanlara mangal yakmak için gidenlerin uyarılmasını tavsiye eden Çelik, "İnsanlarımıza sesleniyorum; küresel ısınma ve sıcaklıkların ciddi manada artmasıyla her yıl yaz aylarında ve özellikle Kurban Bayramı'ndan sonra insanların mangal ve etlerini alarak orman alanlarına akın etmesi her zaman bizi endişelendirmektedir. Bundan sonraki süreçte orman yangınlarının önüne geçilmesi için bu akımın engellenmesi, tersine çevrilmesi beklentimizdir. Bu yangınları kısmen engelleyecektir. Bu nedenle ormanlara mangal yakmak için gidenlerin uyarılmasını tavsiye ediyoruz. Önce biz tedbirimizi alalım" ifadelerini kullandı.

"Çobanlar ve sürüleri ormanın tabi koruyucularıdır"

Ormanların korunmasında çobanların da büyük rolü olduğunu hatırlatan Genel Başkan Nihat Çelik, "Bu hadiseden çıkarmamız ve dikkat etmemiz gereken husus, orman-çoban ilişkisidir. Çobanlar sürüye bakarken aynı zamanda ormanı da temizlemektedir. Keçiler de ormanın dostudur. Ormanda otlayan keçiler, ağaçların altındaki otları tüketerek olası yangın riskini de azaltıyorlar. Çıkabilecek herhangi bir yangının hızlı büyümesinin önüne geçmiş oluyorlar. Çobanlar ve sürüleri ormanın tabi koruyucularıdır" aktarımında bulundu.

"Sosyal medya üzerinden, gerçekleştirilen onca hizmetlere rağmen bilgi kirliliğine sebebiyet veren menfi ve nefsani davranarak yapılan çirkin davranışlar saygısızlıktır"

Tarım ve Orman Bakanı Dr. Bekir Pakdemirli başta olmak üzere bu yangını söndürme çalışmalarında görev alan pilotlardan itfaiye erlerine kadar canla başla mücadele edenlere teşekkür etmekle emeklerinin ödenemeyeceğini ifade eden Çelik, şöyle devam etti:

"Bu insanların her biri bizim için kahramandır. Dışarıda durarak, sosyal medya üzerinden ucuz kahramanlıkla, gerçekleştirilen onca hizmetlere rağmen bilgi kirliliğine sebebiyet veren menfi ve nefsani davranarak yapılan çirkin davranışlar, Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin bizatihi sevk ve idaresinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının çalışanlarına, yangınla yüz yüze mücadele eden bütün personele doğrudan bir saygısızlıktır. Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin canla başla gece gündüz demeden, uyku uyumadan yangın bölgelerinde büyük fedakarlık göstererek tahmin edemeyeceğimiz kadar vatanperver ve milletseverlikle yaptığı çalışmalar tüm vatandaşlarımızı mutlu etmektedir."

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "Öte yandan orman yangınları ve sel felaketinden zarar gören çiftçi ve yetiştiricilerimizin tüm zararlarının karşılanacağı açıklamasını yapan başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye her zaman şükran borçluyuz" dedi. - ANKARA

TÜDKİYEB Başkanı Çelik: Orman yangılarının önüne geçmek için mangal yakanlar uyarılmalı

Orman Yangınları, Kurban Bayramı, Nihat Çelik, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika TÜDKİYEB Başkanı Çelik: 'Orman yangılarının önüne geçmek için mangal yakanlar uyarılmalı' - Son Dakika


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