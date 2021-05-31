TÜDKİYEB Başkanı Çelik'ten "Dünya Süt Günü" mesajı Açıklaması

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, koyun ve keçi sütünün, içerdiği protein, karbonhidrat, yağ, mineraller ve vitaminler nedeniyle tüm insanların beslenmesinde çok önemli bir yere sahip olduğunu belirtti.

Çelik, 1 Haziran Dünya Süt Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, sütün insan yaşamının her aşamasında çok önemli bir besin kaynağı olduğuna dikkati çekti.

Türkiye'de süt içme alışkanlığının diğer ülkelere göre daha düşük seviyelerde olduğuna işaret eden Çelik, süt ve süt ürünleri tüketiminin artırılmasının, yeterli ve dengeli beslenmenin sağlanması açısından hayati önem taşıdığını bildirdi.

Çelik, Anadolu ve Trakya'da tarih boyunca koyun ve keçinin çok önemli bir yere sahip olduğunun altını çizerek, şunları kaydetti:

"Koyun ve keçi sütü sağlıktır. Küçükbaşta besi hayvancılığı yapılmamakta, hayvanlar meralarda otlatılmaktadır. Mera ve yaylalarda doğal beslenen küçükbaş hayvanlar, etiyle, sütüyle organik yapıya sahip, çok güçlü bir besin maddesidir. Koyun ve keçi sütü, içerdiği protein, karbonhidrat, yağ, mineraller ve vitaminler ile bebeklerden yaşlılara kadar tüm insanların beslenmesinde çok önemli bir yere sahiptir."

Koyun ve keçi sütünün faydalarına da değinen Çelik, keçi sütünün anne sütü kadar değerli olduğunu belirtti.

Sağlıklı bir yaşam için koyun ve keçi sütü ile bunlara ilişkin ürünlerin beslenme rutinine kazandırılması gerektiğini ifade eden Çelik, şu değerlendirmede bulundu:

"Bilhassa salgın döneminde hastalıklarla mücadele edebilmek için organik gıdalara yöneldik. Koyun sütü yüksek miktarda antioksidan içerir. Bu sayede kemik ve diş dokusunu güçlendirir, enfeksiyonlara ve cilt hastalıklarına iyi gelir. Keçi sütü ise astım, alerji, deri hastalıkları, yorgunluk, baş ağrısı gibi şikayetler için doğal bir ilaçtır. Laktoza karşı intoleransı olanlar keçi sütü ve keçi sütünden yapılan peynir, yoğurt gibi ürünleri tercih edebilir. Faydaları saymakla bitmeyen koyun ve keçi sütü bağışıklık güçlendiricidir, tedavi edici özelliği vardır."

Çelik, koyun, keçi sütü ve bunlara dair ürünlerin tüketiminin daha fazla özendirilmesi gerektiğine işaret ederek, "Sağlıklı bireyler, sağlıklı bir toplum ve sağlıklı nesiller yetiştirmek için tüm zorlu şartlara rağmen çalışan, emek veren yetiştiricilerimizin, üreticilerimizin 1 Haziran Dünya Süt Günü'nü kutluyorum." ifadesini kullandı.