TÜDKİYEB'den 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü kutlaması

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı.

Çelik, mesajında, Türkiye ve Dünya'da 36 yıldır aralıksız kutlanan "Dünya Çiftçiler Günü"nün bu yılki temasının çok farklı ve önemli olduğuna vurgu yaptı.

Kovid-19 salgınının, çiftçisine destek olmayan, tarıma ve hayvancılığa yatırım yapmayan hiçbir ülkenin ayakta kalamadığını gösterdiğine dikkati çeken Çelik, "Ülkemizin her bölgesinde gece gündüz demeden üreten, riskli dönemlerde dahi tedbirini alarak tarlasında, ahırında, bağında, bahçesinde çalışan, 83 milyon insanımızın zor günlerinde beslenmesini sağlayan, gıdasını sofrasına ulaştıran çiftçilerimiz de sağlık çalışanlarımız kadar alkışı hak etmişlerdir." ifadelerini kullandı.

Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye de çiftçiye verdiği destekten dolayı teşekkür ederek, şunları kaydetti:

"Ülkenin tarımı için gecesini gündüzüne katarak çok değerli işlere imzasını atıyor. Göreve geldiği ilk günden itibaren gerek TÜDKİYEB olarak bizlere gerekse tarım sektörünün her paydaşına vakit ayırarak sorunlarımızı dinleyen derdimize derman olmak için çaba sarf eden Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye şahsım, Merkez Birliğimiz ve tüm çiftçilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum."

Birlik olarak Kızılay'ın kan bağışı kampanyasına da destek olmaya karar verdiklerini belirten Çelik, mesajında, "14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü münasebeti ile de tüm çiftçilerimizi kan bağışında bulunmaya davet ediyoruz. Çiftçi milletin her daim yanındadır, milletimiz de çiftçimizin her daim yanında olacaktır. Ülkemizin ihtiyacı neredeyse, eksik neredeyse çiftçiler olarak eksiği tamamlamaya hazırız." ifadelerine yer verdi.