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TÜDKİYEB'den Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye-ABD mutabakatına destek

50 dakika önce

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı ile tüm dünyaya gücünü ve neler yapabileceğini gösterdiğini belirterek, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla masa başında da büyük bir zafere...

TÜDKİYEB'den Barış Pınarı Harekatı ve Türkiye-ABD mutabakatına destek, System.String[]

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türk Silahlı Kuvvetlerinin Barış Pınarı Harekatı ile tüm dünyaya gücünü ve neler yapabileceğini gösterdiğini belirterek, "Türkiye, Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla masa başında da büyük bir zafere imza atmıştır." ifadesini kullandı.

Çelik, yazılı açıklamasında, Barış Pınarı Harekatı'nda gelinen aşamayı ve Türkiye ile ABD arasında varılan mutabakatı değerlendirdi.

Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkeyi yıllardır tehdit eden terör gruplarına karşı Fırat'ın doğusunda kahramanlık destanı yazdığını vurgulayan Çelik, "Barış Pınarı Harekatı'nda tüm yetiştiricilerimizle ordumuzun yanındayız. Tüm dünyaya ordumuzun gücü ve neler yapabileceği gösterilmiştir. Harekat planlandığı gibi başarıyla devam ederken, ordumuzun harekattan geri adım atmayacağı ve hiçbir şekilde teröristlere ve onları destekleyen işbirlikçilerine taviz vermeyeceği ortaya konulmuştur." ifadelerini kullandı.

Başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Türkiye'nin dik duruşu karşısında ABD'nin anlaşma zemini aradığını dile getiren Çelik, şunları kaydetti:

"Teröristlerin 120 saat içinde bölgeden çekilinceye kadar harekata ara verilmesi kararlaştırılmıştır. Dolayısıyla Türkiye, Cumhurbaşkanımızın dik duruşuyla masa başında da büyük bir zafere imza atmıştır. Bu gelişmelerde şüphesiz sayın Cumhurbaşkanımızın izlediği strateji ve doğru politikalar sonuç vermiş, dolayısıyla devlet büyüklerimiz ve şanlı ordumuzun tüm mensupları göğsümüzü kabartmış ve gururumuz olmuştur."

Barış Pınarı Harekatı, Türkiye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 18.10.2019 05:20 Kaynak: AA
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