TÜDKİYEB'den Van depremi sonrası verilen desteklerle ilgili açıklama - Son Dakika
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TÜDKİYEB'den Van depremi sonrası verilen desteklerle ilgili açıklama

6 saat önce

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Bakanımızın talimatlarıyla depremde telef olan hayvanlarımızın yerine hemen hayvan desteğine başlanması ve akabinde hayvan yemi sağlanması, devletimizin bütün imkanları ile vatandaşlarımızın...

TÜDKİYEB'den Van depremi sonrası verilen desteklerle ilgili açıklama, System.String[]

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Bakanımızın talimatlarıyla depremde telef olan hayvanlarımızın yerine hemen hayvan desteğine başlanması ve akabinde hayvan yemi sağlanması, devletimizin bütün imkanları ile vatandaşlarımızın normal hayatına daha çabuk dönebilmesi adına oldukça önemli" dedi.


TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Van depreminden sonra verilen desteklerle ilgili yazılı bir açıklama yaptı. Çelik, "Son bir ayda yaşanan felaketler, yüreğimizi yakarken bir kez daha, Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, 'devletimiz, milletinin yanında' olduğunu gösterdi. Van'da son bir ayda yaşanan çığ felaketi ve deprem canlarımızı alıp, evlerimizi, ekmek teknelerimizi yıkarken, Tarım ve Orman Bakanlığımız da ilk andan itibaren teyakkuza geçerek, desteklerini eksik etmediler, Bakanlığımızın ekipleri çalışmalarını sürdürmeye devam ediyorlar. Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli depremden kısa süre sonra Van'ımıza bizzat gelerek, vatandaşlarımızın yaralarına merhem, acılarına ortak oldu. Bakanımızın talimatlarıyla depremde telef olan hayvanlarımızın yerine hemen hayvan desteğine başlanması ve akabinde hayvan yemi sağlanması, devletimizin bütün imkanları ile vatandaşlarımızın normal hayatına daha çabuk dönebilmesi adına oldukça önemli. Bakanımız, depremzedelerimizin tüm ihtiyaçlarının karşılandığını ve karşılamaya devam edeceklerini ifade ettiler. Kendilerine buradan bir kez daha teşekkür ediyorum. Bakanımız Pakdemirli, sektörümüzün Van'daki temsilcileri ile de bir araya geldiler. Çiftçimiz, üreticimiz ile beraber, ilimize, sektöre ilişkin gelişmeleri de değerlendirme fırsatı sundu. Üreticimizin çiftçimizin besicimizin yanında olduğunu gösterdiler. Mütevazılığı ve hoşgörüsü ile sadece Birliğimizin değil, Vanlı hemşerilerimizin de büyük sevgisini kazanan Bakanımız Bekir Pakdemirli'ye verdikleri desteklerden ötürü tüm hemşerilerim adına minnetlerimi sunarak, teşekkür ediyorum" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Nihat Çelik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 08:40 Kaynak: İHA
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