TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Bitkisel üretim artmadan, hayvancılık hedefleri tutturulamaz" - Son Dakika

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Bitkisel üretim artmadan, hayvancılık hedefleri tutturulamaz"

07.12.2020 11:55
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesi ve yemde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması için kaba yem ve yem sanayisinde kullanılan bitkisel ürünlerin üretiminin en az ikiye katlanması...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Türkiye'de hayvancılığın geliştirilmesi ve yemde dışa bağımlılığın ortadan kaldırılması için kaba yem ve yem sanayisinde kullanılan bitkisel ürünlerin üretiminin en az ikiye katlanması gerektiğini belirterek, "Bitkisel üretim artmadan, hayvancılık hedefleri tutturulamaz." ifadesini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, hayvancılıkta çayır ve meraların yanı sıra kaba ve kesif yem kullanımının büyük önem taşıdığını belirtti.

Hayvancılık sektöründe planlanan artışın yaşanması halinde şu andaki tüketimden daha fazla yeme ihtiyaç duyulacağını vurgulayan Çelik, "Bu ülkenin, hayvancılığını geliştirmesi, yemde dışa bağımlılığı yok etmesi için kaba yem ve yem sanayisinde kullanılan bitkisel ürünlerin üretimini en az ikiye katlaması lazım, bunun başka yolu yok. Bitkisel üretim artmadan, hayvancılık hedefleri tutturulamaz." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, çiftçinin en büyük sorununun, önemli oranda ithal girdiye dayalı kesif yem fiyatlarının dövizdeki artışa bağlı yükselmesi olduğunun altını çizdi.

En ucuz besi kaynağının çayır ve meralar olduğunu belirten Çelik, "Bu potansiyelden yeterince yararlanamıyoruz. Çayır ve meraları ıslah etmeli, ot verimini artırmalıyız. Meraları ve çayırları korumalı, amacı dışında kullanılmasına müsaade etmemeliyiz. Münavebeli otlatma ile çayır ve meralardan daha verimli yararlanmalıyız." ifadelerini kullandı.

Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Bitkisel üretim artmadan, hayvancılık hedefleri tutturulamaz' - Son Dakika Ekonomi


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