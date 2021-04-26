TÜDKİYEB Başkanı Çelik, buzağılarda görülen koronavirüsün, insanlardaki Kovid-19 ile ilgisi olmadığını bildirdi - Son Dakika

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, buzağılarda görülen koronavirüsün, insanlardaki Kovid-19 ile ilgisi olmadığını bildirdi

26.04.2021 09:42
TÜDKİYEB Başkanı Çelik, buzağılarda görülen koronavirüsün, insanlardaki Kovid-19 ile ilgisi olmadığını bildirdi, System.String[]

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, buzağılarda ishalle birlikte ortaya çıkan koronavirüsün, insanlarda tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile bir ilgisi bulunmadığını belirterek, "Buzağılardaki rahatsızlık, salgın...

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, buzağılarda ishalle birlikte ortaya çıkan koronavirüsün, insanlarda tespit edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile bir ilgisi bulunmadığını belirterek, "Buzağılardaki rahatsızlık, salgın döneminin çok öncesinde de yıllardır bilinen, sadece yeni doğan ve 1-2 aylık buzağılara özgü koronavirüs ishalidir." ifadesini kullandı.

Çelik, yaptığı yazılı açıklamada, "bir bölgede buzağılarda ishal sonrası koronavirüs testlerinin pozitif çıktığı" yönündeki haberler üzerine konuya açıklık getirme gereği duyduğunu bildirdi.

Buzağılarda görülen ishal durumunun yeni bir rahatsızlık olmadığını belirten Çelik, "Buzağılardaki rahatsızlık, salgın döneminin çok öncesinde de yıllardır bilinen, sadece yeni doğan ve 1-2 aylık buzağılara özgü koronavirüs ishalidir. Buzağılarda ishalle birlikte ortaya çıkan hastalığın insanlarda tespit edilen Kovid-19 ile bir ilgisi yoktur. Buzağılarda görülen koronavirüs ishalinin, insanlarda görülen Kovid-19 yanında kedi veya köpeklerde görülen koronavirüs tipiyle de alakası bulunmamaktadır. İnsanlara bulaşması veya insanlardan buzağılara bulaşması söz konusu değildir." bilgisini verdi.

Çelik, buzağı ishallerine, bakteriyel ve viral etkenlerin neden olduğuna işaret ederek, "Bilim insanlarınca koronavirüs ve rotavirus enfeksiyonlarının daha çok ilk bir haftalık dönemde görüldüğü ortaya konulmuş ve kolostrum dediğimiz ağız sütünü yeterli düzeyde almayanlar ile bakım ve beslenme şartları olumsuz olan yeni doğanların hastalığa karşı daha duyarlı olduğu bildirilmiştir. Dolayısıyla buzağıların ishal olmalarının başlıca nedenleri rotavirüs ve koronavirüslerdir." ifadelerini kullandı.

"Yetiştiricilerimiz faaliyetlerine devam etsinler"

Buzağılar ve annelerinin bu rahatsızlığa karşı aşılanabileceğini belirten Çelik, şunları kaydetti:

"Yetiştiricilerimizin tedirgin olmalarını gerektirecek bir durum yoktur. Şu ana kadar Kovid-19 nedeniyle herhangi bir hayvanın öldüğü bilgisi açıklanmamıştır. Hayvanlardan insanlara geçtiği yönünde de herhangi bir vaka yaşanmamıştır. Onun için yetiştiricilerimiz hayvancılık faaliyetlerine gönül rahatlığıyla devam etsinler. Ahırlarını boş bırakmasınlar. Üreticilerimiz, yetiştiricilerimiz asılsız haberlere itibar etmeden üretmeye, yetiştirmeye devam etsinler. Yıllardır hayvancılık alanındaki en büyük sorunlardan biri olan ve buzağılarda sıkça görülen ishal durumlarında hemen bir veteriner hekime başvursunlar."

TÜDKİYEB Başkanı Çelik, buzağılarda görülen koronavirüsün, insanlardaki Kovid-19 ile ilgisi olmadığını bildirdi

Koronavirüs, Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜDKİYEB Başkanı Çelik, buzağılarda görülen koronavirüsün, insanlardaki Kovid-19 ile ilgisi olmadığını bildirdi - Son Dakika


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