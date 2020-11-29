TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Hayvancılıkla ilgili düzenlemeler bürokrasiyi azaltacak" - Son Dakika

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Hayvancılıkla ilgili düzenlemeler bürokrasiyi azaltacak"

29.11.2020 10:11
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancıkla ilgili yaptığı düzenlemelerin bürokrasiyi azaltacağını, tanımlama ve bildirim işlemlerinde süreyi uzatarak hayvan sahiplerinin işlerini kolaylaştıracağını bildirdi.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım ve Orman Bakanlığının hayvancıkla ilgili yaptığı düzenlemelerin bürokrasiyi azaltacağını, tanımlama ve bildirim işlemlerinde süreyi uzatarak hayvan sahiplerinin işlerini kolaylaştıracağını bildirdi.

Çelik, yaptığı yazlı açıklamada, Tarım ve Orman Bakanlığının dün Resmi Gazete'de yayımlanan düzenlemelerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye'de küçük ölçekli geleneksel aile işletmeciliğinin yaygın olmasının, hayvan hareketlerinin çok yoğun görülmesinin, ağır kış şartları ve coğrafi koşullardaki zorlukların zaman zaman tanımlama süreleri içinde hayvanların küpelenerek kayıt altına alınamamasına yol açtığını kaydetti.

Bu kapsamda Tarım ve Orman Bakanlığının, hayvan tanımlanması, tescili, izlenmesi, göçer hayvanların, yurt içinde canlı hayvan ve hayvansal ürünlerin nakliyle ilgili yönetmeliklerinde düzenlemeye gidildiğini belirten Çelik, "Söz konusu düzenlemeler, hayvancılıkta bürokrasiyi azaltacak. Tanımlama ve bildirim işlemlerinde süreyi uzatarak hayvan sahiplerinin işlerini kolaylaştıracak." değerlendirmesinde bulundu.

Çelik, hayvan sahiplerinin idari para cezalarıyla mağdur olmaması, sadece işine yoğunlaşarak ülkeye daha fazla katkı yapmasının sağlanması gerektiğini, yapılan düzenlemelerin bu yönde atılmış önemli adımlar olduğunu ifade etti.

"E-Devlet'ten alınabilecek"

Düzenlemeyle sığır cinsi hayvan pasaportu ve koyun keçi nakil belgesinin il/ilçe müdürlüğüne gidilmesine gerek kalmadan yetiştiriciler tarafından e-Devlet üzerinden alınabileceğine dikkati çeken Çelik, belgelerin il içi nakillerde kullanılmasının sağlandığını aktardı.

Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'ye verdikleri destek dolayısıyla teşekkürlerini iletti.

Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Hayvancılıkla ilgili düzenlemeler bürokrasiyi azaltacak' - Son Dakika Ekonomi


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