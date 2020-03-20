TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun' - Son Dakika

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kırmızı ette sıkıntı yok, tüketicilerimiz rahat olsun"

6 saat önce

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, şu an itibariyle kırmızı et için yeterli stokların mevcut olduğunu ve tüketicilerin kırmızı et stoğu yapmalarına gerek olmadığını belirterek bu durumdan fırsatçıların faydalanacağını söyledi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, şu an itibariyle kırmızı et için yeterli stokların mevcut olduğunu ve tüketicilerin kırmızı et stoğu yapmalarına gerek olmadığını belirterek bu durumdan fırsatçıların faydalanacağını söyledi.


TÜDKİYEB Genel Başkan Çelik yaptığı açıklamada, küçükbaş hayvancılığın yıllarca lokomotif görevini yerine getirdiğini ifade ederek, "Kırmızı et sektöründe küçükbaş hayvancılığın ayrı ve özel bir önemi vardır. Bizim sektörümüz şu anda kuzulama döneminde olduğu için 15 milyon kuzu ve oğlağımız ile 50 milyon civarında koyun ve keçimiz mevcuttur. Et sektöründe şu an herhangi bir sıkıntı söz konusu değildir. Bu ülkenin lokomotifi durumunda olan küçükbaş hayvancılık sektörü sayesinde geçmişten bugüne gelinen süreçte gerek savaşlarda gerekse bugün yaşadığımız bu tür süreçlerde küçükbaş hayvan stoğu hiçbir zaman azalmamıştır. Dolayısıyla sektörümüz her zaman için insanlarımızın kırmızı et ihtiyacını karşılamak noktasında bacasız fabrika misali üretmeye devam etmiştir. Onun için tüketicilerimizin paniğe kapılarak et stoğu yapmalarına gerek yoktur. Tüketicilerimizin panik yapması durumunda fırsat kollayan kişi yada kişilere imkan yaratılmaktadır" dedi.


Çelik, açıklamasında besilik hayvan ve kırmızı et ithalatına gerek olmadığı konusuna da değinerek, "Geçmişte olduğu gibi bugün de et sıkıntısı var diyerek kendi menfaatleri uğruna ithalat için fırsatçılık yapanlara itibar edilmemelidir. Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli, gerek tüm gıda ürünlerinde gerekse ette ülkemizin tüm sorunlarına karşı son derece duyarlıdır. Bizler de sektör temsilcileri olarak Bakanlığımızla bir ekip ruhuyla çalışıyor ve Sayın Bakanımıza tam destek veriyoruz. Sayın Bakanımızın günün 24 saati değil yılın 365 günü milletimize hizmet için yoğun çaba sarf ettiğini görüyor ve her zaman takdir ediyoruz. Dolayısıyla Sayın Bakanımızın duyarlılığı sayesinde herhangi bir ithalata an itibariyle ihtiyaç duyulmadığını ifade etmek istiyorum. Sonuç olarak gerek gıda ürünlerinde ve gerekse et olarak mevcut stokların yeterli olduğunu ve insanlarımızın hiçbir şekilde paniğe kapılmalarına gerek olmadığını düşünüyorum" ifadelerini kullandı.


TÜDKİYEB Genel Başkanı açıklamasında virüs salgını nedeniyle tüm Dünyada ve ülkemizde zor bir süreç yaşandığını belirterek, "Bu zor süreci Allah'ın izniyle aşacağız. Devletimizin açıkladığı tedbirleri yerine getirerek kısa zamanda düze çıkacağımıza inanıyor, bu konuda büyük mücadele veren başta Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere tüm Bakanlarımıza ve kurumlarımıza sektörüm adına teşekkür ediyorum. Bu zor günleri fırsat bilip ülkemizi ve vatandaşlarımızı telaşlandırmaya yönelik çabaları da esefle kınıyorum. Bir kez daha söylemek istiyorum ki yetiştiricilerimiz ve tüketicilerimiz rahat olsunlar. Çok şükür ülkemizde başta kırmızı et olmak üzere gıda konusunda herhangi bir sıkıntı yoktur" değerlendirmesinde bulundu. - ANKARA

Nihat Çelik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 11:45 Kaynak: İHA

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