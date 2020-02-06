TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, kırsala ve küçük aile işletmelerine yapılan desteklemelerin şehirler ve metropollere göçü tersine döndüreceğini belirterek, "İnsan köyde yaşadığında hayvancılık yapması şarttır. Coğrafyamız ve iklimimiz de küçükbaş hayvan yetiştirmeye uygundur." dedi.

Çelik, Kastamonu Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğini ziyaret ederek, gelecek aylarda yapılacak merkez birliği genel kurulu için destek istedi.

Çelik, burada yaptığı konuşmada, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla 2020'nin küçükbaş hayvancılıkta hamle yılı olarak belirlendiğini söyledi.

Küçükbaş hayvan sayısının 56 milyona çıkarılmasının öngörüldüğünü anlatan Çelik, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin de 2023 yılı hedefini nüfus başına bir küçükbaş hayvan olarak belirlediğini aktardı.

Kırsala yapılan desteğin önemine değinen Çelik, "Birlik başkanlarımız ve üyelerimiz, devletimizin en üst kademesinden verilen bu desteklerden dolayı mutlu ve umutlu. Kırsala ve küçük aile işletmelerine yapılan desteklemeler, şehirler ve metropollere göçü tersine döndürecektir. İnsan köyde yaşadığında hayvancılık yapması şarttır. Coğrafyamız ve iklimimiz de küçükbaş hayvan yetiştirmeye uygundur." diye konuştu.

Valilik ve belediyelerin de kırsala ilgiyi artırmak için çalışma yapması gerektiğini dile getiren Çelik, "Bakanlığımız desteklemeler veriyor ama mesleğe ilgi duyan gençlerin köyde kalması için valiliklerin, köylere hizmet götürme birliğinin, belediyelerin, bütçelerinden kırsala ilgiyi artırma noktasında gençleri ve yetiştiricileri desteklemesi lazım. Bu, işsizlik anlamında sosyal riski de azaltacaktır." ifadesini kullandı.

Çelik, 2002 öncesinde kötü gidişat nedeniyle küçükbaş hayvan sayısının azaldığını belirterek, "AK Parti hükümetleri döneminde küçükbaş hayvan sayımız 32 milyondan 50 milyona yaklaştı. Artışın devam etmesi için elimizden geleni yapacağız. Çoban sorununun çözülmesi, sektör açısından önemli. Çobanlığı özendirmemiz gerekmektedir." dedi.

Kastamonu Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı Adem Canbaz da ziyaretten dolayı Çelik'e teşekkür ederek, hayvancılığa desteğin artması gerektiğini kaydetti.