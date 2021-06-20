TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Kurbanlık satışlarında kurallara uymayanlara cezalar artırıldı" - Son Dakika

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'e göre kurbanlık satışlarında kurallara uymayanlara cezaların artırıldığını belirterek, "Gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanlar kesilmemeli, kurbanlıklarda tercih erkek hayvanlar olmalıdır" dedi.

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından Resmi Gazete'de yayımlanan 2021 Yılı Kurban Hizmetlerinin Uygulanmasına Dair Tebliğ'in ardından açıklamada bulunan TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, tebliğe göre kurban satış yerlerinin İstanbul'da 15 gün önceden, diğer illerde ise bir ay önceden hazır hale getirileceğini ve bu tarihten önce kurbanlık hayvanların satış yerlerine girişine izin verilmeyeceğini bildirdi. Kurban satış yerlerinde korona virüs tedbirlerinin arttırıldığını söyleyen Çelik, "Kurban satış yerlerinde mesafenin bir buçuk metreden iki metreye çıkarıldığını ifade ederek, "Covid-19 tedbirleri kapsamında ayrıca ağzı ve burnu kapatacak şekilde maske takılacak, kesim yerlerinin giriş ve çıkışlarında belirli mesafelerde el antiseptiği bulundurulacak" ifadelerini kullandı.

Satış ve kesim yerlerinin girişinde HES kodu sorgulamasının da yapılacağına dikkati çeken Çelik, ateşi 38 derecenin üzerinde olanların satış ve kesim yerlerine giremeyeceğini, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da pazarlık yaparken tokalaşma olmayacağını belirtti. Hayvan satış alanlarında müşteri ve satıcı beraber olacak şekilde 8 metrekareye bir kişinin girmesinin sağlanacağını vurgulayan Çelik, vatandaşların uzun süre kalmaması konusunda uyarılacağını da aktardı. Tebliğe göre uyulması gereken kuralları sıralayan Çelik, şunları kaydetti:

"İllerde vali veya görevlendireceği bir vali yardımcısı, ilçelerde ise kaymakam başkanlığında, müftülük, il veya ilçe sağlık müdürlüğü, il veya ilçe tarım ve orman müdürlüğü, çevre ve şehircilik il müdürlüğü, belediye ve Türkiye Diyanet Vakfı temsilcisinden oluşan Kurban Hizmetleri Komisyonu kurulacak. Kurban satış ve kesim yerlerinin girişlerine, oluşturulan komisyonlarca değerlendirildikten sonra uygunluk belgesi verilecek, şartlara uymayan yerlere 'Standartlara uygun Değildir' yazısı asılacak. Kurban Bayramı'nın birinci gününe kadar şartlarını düzelterek puanını 60'ın üzerine çıkarmayan yerlere komisyonlarca belirlenen cezai işlem uygulanacak. Şehirlerde ihtiyacı karşılayacak sayıda ve kapasitede kurban satış ve kesim yerleri ile adaklık kesim yerleri tesis edilecek. Halk eğitim merkezlerinde 20 saatlik 'Kurban Kesim Elemanı' kursu düzenlenecek. Kurban olması dinen sakıncalı olan hayvanlar kurban satış yerlerine getirilemeyecek, kurban satış yerlerinde her satıcıdan hayvanların kurban olmaya uygun olduğuna dair taahhütname alınacak, yapılan denetimlerde uygun olmayan hayvanların satış yerine getirildiğinin anlaşılması durumunda (X) işaretiyle işaretlenerek vatandaşlar uyarılacak.

Kurban olarak kesilecek hayvanlar koyun, keçi, sığır, manda ve deve olacak, bunların dışındaki hayvanlar kesilemeyecek. Kurban olabilmesi için kurbanlık hayvanın; deve için 5, sığır ve manda için 2, koyun ve keçi için ise 1 yaşını doldurması gerekecek, ancak koyun semizlik ve gösteriş olarak bir yaşındakilerle aynı olursa altı ayını tamamladıktan sonra da kurban edilebilecek. Kurban edilecek hayvanın dini açıdan kurban olmaya engel bir kusurunun olmaması; sağlıklı, organları tam ve besili olması gerekecek. Koyun ve keçi gibi küçükbaş hayvanların her biri yalnız bir kişi adına, deve ve sığır gibi büyükbaş hayvanlar ise bir kişiden yedi kişiye kadar kurban edilebilecek."

"Gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanlar kesilmemeli, kurbanlıklarda tercih erkek hayvanlar olmalı"

Çelik, vatandaşlara ayrıca kurban olarak satın alınacak hayvanların Tarım ve Orman Bakanlığınca belirlenen koruyucu aşıları yapılmış ve TÜRKVET kayıt sisteminde kayıtlı hayvanlardan seçilmesi, gebe ve damızlık değeri yüksek dişi hayvanların kurban olarak kesilmesinin önlenmesi, kurban edilmesi uygun olan hayvanların öncelikle erkek olanların tercih edilmesi gerekliliğini hatırlattı.

"Küpesiz hayvanların sevklerine izin verilmeyecek"

Kurbanlık olarak sevk edilecek hayvanlar için veteriner sağlık raporu düzenlenmeden önce kulak küpe numaralarının TÜRKVET'ten kontrol edileceğini vurgulayan Çelik, "Hayvanlar veri tabanındaki bilgileriyle uyum göstermiyorsa, küpesi tanımlanmamış, veri tabanına kaydedilmemiş, yanlarında pasaportları veya nakil belgeleri bulunmuyorsa o hayvanların sevklerine izin verilmeyecek" dedi.

"Kurallara uymayanlara cezalar artırıldı"

Kurbanlık hayvan nakillerinde hayvan refahına uygun hareket edilmesi gerektiğini ve kurallara uymayanlara uygulanacak cezaların artırıldığını bildiren Çelik, "Hayvanları Koruma Kanunu'nun 12'nci maddesine göre, hayvanların kesilmesi, dini kuralların gerektirdiği özel koşullar dikkate alınarak, hayvanı korkutmadan, ürkütmeden, en az acı verecek şekilde, hijyenik kurallara uyularak ve usulüne uygun olarak bir anda yapılacak. Hayvanların kesiminin ehliyetli kişilerce yapılması sağlanacak. Bu hükümlere aykırı hareket edenlere aynı kanunun 28. maddesinin I bendine göre hayvan başına 2 bin 75 lira idari para cezası uygulanacak" açıklamasında bulundu.

Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamayacak

Park, bahçe, cadde, sokak, bina önleri, meydan gibi umuma açık ve kurban satış ile kesimine uygun olmayan yerlerde kesim yabanlara bin lira ceza uygulanacağını söyleyen Çelik, şöyle devam etti:

"Kurban kesim yerlerinde gerekli yasaklara uymayan ve önlem almadan kurban atıklarını toprağa veren tesislere, Çevre Kanunu'nun 20'nci maddesi gereğince toplu kesimler için 96 bin 561 lira, bu fiilin konutlarda işlenmesi halinde 2 bin 399 lira idari para cezası Çevre Kanunu'nun 24'üncü maddesi kapsamında uygulanacak. Cadde, sokak ve park gibi kamusal alanlarda kurbanlık hayvan kesimleri yapılamayacak. Kesim yerleri, resmi ve belediye veteriner hekimleri, belediye zabıta ekipleri ile din görevlileri iş birliğinde etkin olarak denetlenip kontrol edilecek. Bu alanları kurban kesim yeri olarak kullananlar ile kurban kesiminden sonra kan, atık ve iç organları sokak, cadde ve parklarda bırakanlara, yetkili birimlerce gerekli yasal yaptırımlar uygulanacak." - ANKARA