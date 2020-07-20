TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Şuan da stoklarımızda 5 milyon küçükbaş hayvan müşterisini bekliyor" - Son Dakika

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Şuan da stoklarımızda 5 milyon küçükbaş hayvan müşterisini bekliyor"

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Şuan da stoklarımızda 5 milyon küçükbaş hayvan müşterisini bekliyor.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Şuan da stoklarımızda 5 milyon küçükbaş hayvan müşterisini bekliyor. Kurbanlık için kesime hazırdır. Vatandaş ne kadar kurban keserse kessin stoklarımız bunu kaldıracaktır" dedi.

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Yenimahalle'de bulunan Yakacık Kurban Satış ve Kesim Alanı'nı ziyaret ederek yetiştiriciler ile bir araya gelen TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "Kurbanlık fiyatları makul seviyededir. Koyunlarda bin 50 lira ile bin 500 lira arasında fiyatlar değişkenlik gösteriyor. Ortalama fiyat bin 300 liradır. Keçide de bu durum bin ile bin 300 lira arasında değişmektedir. Fakat özellikle Diyanet Vakfı'nın belirlemiş olduğu fiyatlar bu rakamların altındadır. 975 lira gibi bir fiyat belirlenmiş. Bu da kurbanlık şartlarına uygun olan bir hayvanı bu fiyata alabilmemizin mümkün olmadığını ve belirlenen bu düşük rakamlar ile yetiştiricimizin belinin büküldüğünü görmekteyiz. Kurban fiyatları belirlenirken merkezlerimizden görüş alınmasını talep ediyoruz. Çünkü girdi maliyetleri oldukça arttı. Dolayısıyla 21-25 kilo arasında karkas et veren bir koyunun 975 lira gibi bir fiyata satılması mümkün değildir" ifadelerini kullandı.

"Eğer karkas olarak 16 kilo et veren bir koç varsa getirsinler biz de görelim"

Kurbanlık şartlarına uygun bir koyunun en az 22 kilo karkas olarak et verdiğini belirten Genel Başkan Çelik, "2019 verilerine göre 5 milyonun üzerinde kesilen kurbanlık koyunda ortalama 21 kilo 600 gram karkas olarak et verdiğini açıklamış. Keçide ise 19 kilo 800 gram et verdiğini zaten belirtmiştir. Dolayısıyla şuanda marketlerin 15 -16 kilo eti kurbanlık koç olarak satması zaten bizi düşündürüyor. Eğer karkas olarak 16 kilo et veren bir koç varsa getirsinler biz de görelim. Öyle bir şey yok. Bizim aklımıza gelen soru işaretleri; "acaba bir koyunu ikiye bölüp o şekilde mi kurbanlık yapıyorlar" şeklinde. Yoksa bu işi artık ticarete mi çevirmişler? Kesin olmamakla birlikte bize gelen duyumlar bu yöndedir" şeklinde konuştu.

"Şuan da stoklarımızda 5 milyon küçükbaş hayvan müşterisini bekliyor"

Kurbanlık konusunda ülkede tedarik bakımından bir sıkıntı olmadığını belirten Çelik, "Bizim şuan da stoklarımızda 5 milyon küçükbaş hayvan müşterisini bekliyor. Kurbanlık için kesime hazırdır. Vatandaş ne kadar kurban keserse kessin stoklarımız bunu kaldıracaktır. Bizim kurbanlık için ayırdığımız 5 milyon küçükbaşımız mevcut, bu sayı dünya çapında 138 ülkenin küçükbaş hayvan sayısından daha fazladır. Dolayısıyla büyük bir kurban organizasyonu ile biz halkımıza hizmet vermek için tüm yetiştiricilerimize hizmet vermeye hazırız. Vekalet yoluyla kurban satışının devlet tarafından çok sıkı denetlenmesi gerektiğini düşünüyoruz. İşgaliye bedellerinden memnun değiliz. Yetiştiriciden çok sayıda şikayet gelmektedir. Geçen yıla göre kurban fiyatlarında yüzde oranında bir artış olmuş. Ancak geçen yıl 20 metrekarelik bir alana 100 -125 lira verilirken şuan da 375 - 600 liralara kadar çıkmış durumda. 100 metre kare bir alandan ise 600 liradan 3 bin liraya kadar işgaliye bedeli alınıyor. Dolayısıyla belediyelerimizin bu dönemde yetiştiricilere destek olması lazım" diye konuştu. - ANKARA

Nihat Çelik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.07.2020 16:37 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Şuan da stoklarımızda 5 milyon küçükbaş hayvan müşterisini bekliyor' - Son Dakika
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