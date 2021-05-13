TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Tarım en çok desteklenmesi gereken stratejik bir sektördür" - Son Dakika

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: "Tarım en çok desteklenmesi gereken stratejik bir sektördür"

13.05.2021 11:22
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Tarım ilk planda ve en çok desteklenmesi gereken stratejik bir sektördür.

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Tarım ilk planda ve en çok desteklenmesi gereken stratejik bir sektördür. Özellikle de pandemi boyunca desteklenen bazı sektörlere oranla en çok desteklenmesi gereken kesim çiftçiler olmalıdır" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yaptığı açıklamada, "Tüm dünyanın korona virüse mahkum olarak yaşadığı şu günlerde çiftçilerin hayati rol oynadığını artık herkesin kabul etmesi gerekir. 14 Mayıs, çiftçilerin sadece bir güne mahsus olarak hatırlanıp geçiştirileceği bir gün değildir. Çiftçiler 365 gün boyunca hatırlanmalı ve hak ettiği değer verilmelidir. Bir ülkenin insanlarının sağlıklı ve mutlu yaşaması tarımın ve çiftçilerin desteklenmesine bağlıdır. Ülkemizin her bölgesinde gece gündüz demeden üreten, her türlü riske rağmen tarlasında, ahırında, bağında, bahçesinde emek vererek ülke nüfusunun beslenmesini sağlayan, gıdasını sofrasına ulaştıran çiftçilerimiz her daim hatırlanmalı, emeğinin karşılığını almalıdır" dedi.

"Çiftçilerimiz övünç kaynağımız, başımızın tacıdır"

Çiftçilerin övünç kaynağı olduğunu dile getiren Çelik, "Milyonlarca insanın açlık çektiği günümüzde kuraklık, iklim değişiklikleri ve ekonomik krizlere rağmen çok zor şartlarda üretmeye çalışan çiftçilerimizin emeğine, kutsal alın terine ne kadar muhtaç olduğumuz apaçık ortadadır. Pandemi sürecinde de tarımın, toprağın, çiftçinin vazgeçilmez olduğu iyice anlaşılmıştır. Bu zor günlerde bile üretmeye devam ederek rafları boş bırakmayan çiftçilerimizle ne kadar övünsek azdır. Çiftçilerimiz övünç kaynağımız, başımızın tacıdır. Bu nedenle ülkemizin her kesiminden özellikle de tüketici pozisyonunda olan insanlarımızın, üreten çiftçilerimizin emeğine saygı duyması, onlara destek olması ve hak ettiği değeri vermesi her şeyden önce insani ve vicdani bir sorumluluktur. Dolayısıyla insanların hayatını sürdürmeleri için ihtiyaç duydukları sağlıklı ve güvenli gıdaların çiftçiler tarafından karşılandığını bilmeleri ve onlara saygı duymaları gerekmektedir. Çiftçiler gıda üretiminin temel taşıdır. Bu nedenle tarımın temeli olan çiftçilerimizin her türlü sorunları çözülmeli ve hak ettikleri kazançtan mahrum edilmemelidir" diye konuştu.

"Tüm çiftçilerimiz gibi her zorluğa rağmen alnımızın akı ve teriyle yetiştirmeye, üretmeye devam ediyoruz, edeceğiz"

Çiftçilerin üretimde çok önemli bir rolü olduğunu kaydeden Çelik, "Tarım ilk planda ve en çok desteklenmesi gereken stratejik bir sektördür. Özellikle de pandemi boyunca desteklenen bazı sektörlere oranla en çok desteklenmesi gereken kesim çiftçiler olmalıdır. Hatta bu konuda çiftçilere pozitif ayrımcılık tanınmalıdır. Çünkü insanların beslenmesi ve yaşaması için en muhtaç oldukları kesim şüphesiz çiftçilerdir. Ülke olarak bizim en değerli varlığımız topraklarımız ve bu toprakları ekip biçen, işleyen çiftçilerimizdir" dedi.

Ülkenin en büyük sivil toplum örgütlerinden biri olarak çiftçi ailesi içinde yer aldıklarını ve küçükbaş hayvan sektörüne hizmet ettiklerini belirten Çelik, "Merkez Birliği olarak 80 il birliğimiz, birliklerimizdeki yönetim kadrosu ve bine yakın personeli ile Türkiye genelinde 54,1 milyon baş hayvan varlığına sahip, 270 binin üzerinde küçükbaş hayvan yetiştiricisi ile çiftçi ailesindeki yerimizi almaktayız. Tüm çiftçilerimiz gibi her zorluğa rağmen alnımızın akı ve teriyle yetiştirmeye, üretmeye devam ediyoruz, edeceğiz" değerlendirmesinde bulundu.

"Desteklerin karşılığı olarak daha çok üretmek"

Çelik, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli'nin çiftçi dostu olduklarının da altını çizerek, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli, çiftçilerimiz için verdikleri desteklerle çiftçi dostu olarak gönlümüzde yaşayacaklardır. Kendilerine şahsım, Merkez Birliğimiz ve tüm çiftçilerimiz adına şükranlarımızı sunuyorum. Halihazırda çiftçilerimizden esirgenmeyen ve daha fazlasını talep ettiğimiz desteklerin karşılığı olarak daha çok üretmek, sonsuza dek insanların karnını doyurmak ve beslemek olacaktır. Bunu da yapacak olan çiftçilerden başkası değildir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Tarım en çok desteklenmesi gereken stratejik bir sektördür
TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: Tarım en çok desteklenmesi gereken stratejik bir sektördür

Nihat Çelik, Pandemi, Türkiye, Tarım, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik: 'Tarım en çok desteklenmesi gereken stratejik bir sektördür' - Son Dakika Ekonomi


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