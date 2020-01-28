Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, hazırladıkları 5 yıllık eylem planı çerçevesinde, küçükbaş hayvan sayısını 100 milyona kadar çıkarmayı hedeflediklerini söyledi.

Çelik, Karaman Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliğini ziyaretinde, koyun ve keçi yetiştiriciliğinin ülkenin milli meselesi olduğunu söyledi.

Bu konunun önemine vurgu yapan Çelik, şöyle konuştu:

"Atalarımızdan aldığımız bu bayrağı, mirası geleceğe taşımak, başarıya ulaştırmak boynumuzun borcudur. Biz de hükümetimizle, bakanımızla uyum içinde çalışıyoruz. Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli, Tarım Şurası'nı gündeme getirdi. Türkiye'deki herkesin görüşüne başvurdu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Tarım Şurası kapanışında da koyun ve keçiden söz etmişti. Cumhurbaşkanımızın koyun ve keçi için 2020 yılını eylem yılı olarak ilan etmesi, küçükbaş hayvan sayının 56 milyona yükselmesinde bize verdiği start, bir emir niteliği taşır."

Çelik, merkez birliği olarak Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ile istişare halinde 5 yıllık eylem planı hazırladıklarını belirterek, "5 yıllık süre zarfında eksiklerimizi çözme noktasındaki önerilerimizi dört sayfalık kitapçık haline getirdik. Bizim 5 yıllık süre zarfında hayvan sayımızın en az 80 milyon olması için hedef koyduk." dedi.

"Küçükbaş hayvan sayımız 50 milyondur"

Küçükbaş hayvan sayısını artırmak istediklerini belirten Çelik, "Birlikler yokken küçükbaş hayvan sayımız 32 milyonun altına düşmüştü. Birliklerin kurulmasıyla ve hükümetin de küçükbaş hayvancılığı sahiplenmesi ve desteklemesiyle birlikte 32 milyonun altına düşen küçükbaş hayvan sayımız 50 milyona ulaştı. Biz bunu daha da artırmayı, bu sayıyı 80 hatta 100 milyona kadar çıkarmayı hedefliyoruz." ifadesini kullandı.

Çelik, 2019'da yaklaşık 141 bin küçükbaş hayvanın ihraç edildiğini aktararak, ihracata sıcak bakmadıklarını, öncelikle hayvan sayısının artırılmasını hedeflediklerini vurguladı.