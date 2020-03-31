TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 3 aylık maaşı ile... - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, 'Biz Bize Yeteriz Türkiye'm' kampanyasına 3 aylık maaşı ile... - Son Dakika

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 3 aylık maaşı ile...

6 saat önce

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya katılarak 3 aylık maaşını ilgili hesaba yatırdı.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik,

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı kampanyaya katılarak 3 aylık maaşını ilgili hesaba yatırdı.


Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başlattığı "Biz bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 3 aylık maaşıyla destek verdi.


Genel Başkan Çelik, milli dayanışmanın önemine dikkat çekerek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başlattığı kampanyayı canı gönülden desteklediğini ifade ederek 3 aylık maaşını ilgili hesaba yatırdığını açıkladı.


Genel Başkan Çelik, açıklamasında tüm birlik başkanlarının da kampanyaya destek olmaları çağrısında bulunarak, "Birlik Başkanlarımızı da bu anlamlı kampanyaya en az bir asgari ücretle destek olmaları hususunda duyarlı olmaya davet ediyorum. Tüm üyelerimizin, yetiştiricilerimizin ve odalarımızla sivil toplum kuruluşlarımızın bu kampanyaya tam destek olacaklarına canı gönülden inanıyorum. Milletimiz her zaman milli meselelerde dün olduğu gibi bugünde birlik ve beraberlik içerisinde her türlü zorluğun üstesinden gelmeyi bilmiştir. Tarihimizde sayısız örnekleri bulunan böyle zor günleri de gerek maddi gerekse manevi dayanışmayla atlatacak tek ülke bizim ülkemizdir. İnşallah el birliği ile bu günleri de geride bırakıp daha güzel günlerde üretmeye devam edeceğiz" dedi.


Türkiye'nin selameti açısından üretmekten başka bir yolun olmadığını vurgulayan Çelik, "Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'nin bize verdiği talimatlar doğrultusunda bizde yetiştiriciler olarak aralıksız bir şekilde üretime devam edeceğiz. Yeter ki insanlarımız Devletimizin çağrılarına uyarak evlerinde kalsınlar. Salgının yayılmasına fırsat vermesinler. Biz gece gündüz demeden çalışıp insanlarımızın gıda ihtiyaçlarını üretmenin çabası içerisinde olacağız. Sayın Cumhurbaşkanımız ve Bakanımızın da ifade ettiği üzere, tüm temel gıda maddelerini kendimiz ürettiğimiz için stoklarımız ve tedarik zincirlerimizin işleyişi ihtiyacımızı karşılayacak düzeydedir. Tüm tarım ve hayvancılık ürünleri üretiminde kendi kendimize yeteriz. Tarımda olduğu gibi hayvancılıkta da, Bakanımızın da her daim üreticimizin yanında olması ile, desteklemelerin yarıya yakını bugüne kadar ödendi, ödenmeye de devam ediyor. Devletimiz bizlere destek olurken, bizlerin de milletimiz için üretimi hiç durmadan devam edecektir" şeklinde değerlendirmede bulundu.


Ayrıca Koyun Keçi Yetiştirici Birlik Başkanlarına da bir çağrıda bulunan Çelik, "Tüm Birlik Başkanlarımızdan ricam yoğun bir şekilde üretime devam eden işletmelerimizdeki yetiştiricilerimizin dezenfeksiyonunu sağlamak üzere maske, eldiven, bone, kolonya gibi ihtiyaç duyulan malzemeleri temin ederek bu insanlarımıza ulaştırmaları noktasında çaba göstermeleridir. Bu konuda da Birlik başkanlarımızın hassasiyetine güveniyor ve çalışmalarında başarılar diliyorum" dedi. - ANKARA

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Nihat Çelik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.03.2020 03:14 Kaynak: İHA

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ŞU AN BURADASINIZ: TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik, "Biz Bize Yeteriz Türkiye'm" kampanyasına 3 aylık maaşı ile... - Son Dakika
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