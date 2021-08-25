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TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Koyun ve keçi ormanın dostudur, düşmanı değildir" - Son Dakika

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Koyun ve keçi ormanın dostudur, düşmanı değildir"

25.08.2021 14:05
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik:

Sakarya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulu'na katılan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Küçükbaş hayvancılık, özellikle koyun, keçi ormanın dostudur, düşmanı değildir.

Sakarya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulu'na katılan Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Küçükbaş hayvancılık, özellikle koyun, keçi ormanın dostudur, düşmanı değildir. ve sürü yöneticisi ormanın bekçisidir, koyun ve keçi ormanın temizleyicisidir. Yabani otların hepsini yer ve ormanı temizler. Her türlü yangından, felaketten korur" dedi.

Sakarya Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulu, TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik'in katılımıyla gerçekleşti. Yapılan genel kurulda güven tazeleyen Yasin Toçoğlu, yeniden Sakarya Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanlığına seçildi. TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, yeni oluşan yönetim ve denetim kurulu üyelerine başarılar dileyerek Toçoğlu'nu tebrik etti. Seçim sonrasında konuşma yapan Çelik, küçükbaş hayvancılık sektörünün sorunları, çözüm önerileri ve hayvancılığın geliştirilmesine yönelik çalışmalar konusunda bilgiler verdi. Son günlerde ülkeyi derinden sarsan orman yangınlarına değinen Çelik, keçilerin ormanın düşmanı olmadığına aksine ormanların dostu olduğunu aktardı. Sakarya'nın küçükbaş hayvancılık açısından nüfusa oranla düşük oranda olduğunu belirten Çelik bu oranın en kısa zamanda 3 katına çıkması gerektiğini belirtti.

"Koyun keçi yetiştiriciliği yapan insanlar aynı zamanda ormanlarında bekçisidir"

Sakarya'nın küçükbaş hayvan oranın az olduğuna değinen Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, "Küçükbaş hayvan popülasyonunda Sakarya'da üzülerek ifade ediyorum oldukça geri planda bir iliz. Çünkü bizim Cumhurbaşkanımız zaman zaman söyler nüfus başına bir küçükbaş hayvan olacak şekilde bir üretim planının yapılması noktasındaki talimatlarını ülkemizin selameti için, dışa bağımlılığı azaltmak için bu hedefe ulaşmayı planlıyoruz. Fakat Sakarya ilimizin nüfusu 1 milyon ve küçükbaş hayvan sayısının 80-90 bin olması gerçekten düşük bir rakamdır. Benim sizden ricam burada olan 80-90 bin olan küçükbaş hayvan sayımızı birlik başkanımızın da bir hedef koyarak o hedefe ulaşması lazım ben tekrardan buraya geldiğim zaman bu sayıyı 3'e katlamasını biz bekliyoruz. Şimdi bazı yerler zannediyorlar sizler sadece koyun keçi yetiştiriyorsunuz. Koyun keçi yetiştiriciliği yapan insanlar aynı zamanda ormanlarında bekçisidir. Köyünün de bekçisidir, dolayısıyla sadece koyun keçi yetiştirmiyor. Bitkisel üretimde yapıyor. Yani sadece koyun keçi yetiştiriyor başka bir iş yapmıyor düşüncesini çıkaranlar vardır bunlar yanılıyorlar. Onların sofrasına gelen ürünlerin, nereden ve nasıl geldiğini biz bilmelerini istiyoruz. Dolayısı ile sizler, tarımın her alanında varsınız. Tarımın her alanın da biz de sizin sesiniz, gözünüz, kulağınız ve aynanız olmak için hükümetimiz ile birlikte uyum içerisinde çalışarak sizlere faydalı ve hayırlı birer yönetici olmak istiyoruz" dedi.

"Koyun ve keçi ormanın dostudur, düşmanı değildir"

Koyun ve keçilerin ormanlarda otlamasına izin verilmesini belirten Çelik, izin verildiği takdirde orman yangınlarının önüne geçileceğine değinerek, "Bu vesile ile biz istiyoruz ki; ormanlarımız özellikle orman alanlarımız otlatmaya açılsın. Ciddi manada ot, kaba yem açığı yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Ormanın içerisindeki otlaklarımız oradaki otlar kaldığı zaman da malumunuz olmak üzere çıkacak olacak yangınları tetiklediğini hepimiz görüyoruz. Bu vesile ile küçükbaş hayvancılık özellikle; koyun, keçi ormanın dostudur, düşmanı değildir. ve sürü yöneticisi ormanın bekçisidir, koyun ve keçi ormanın temizleyicisidir. Yabani otların hepsini yer ve ormanı temizler. Her türlü yangından, felaketten korur. Dolayısı ile büyüklerimizin de önümüzdeki süreç içerisinde inşallah bütün orman alanlarını küçükbaş hayvancılık otlatmasına açacaktır. Bu anlamda hem sizler güçleneceksiniz hem yem açığına neden olacak durumlar ile karşı karşıya kalmayacağız hem de ormanlarımızı temizleyeceğiz" diye konuştu.

Çelik, çiftçinin kullandığı elektriğin KDV oranının yüzde 1'e düşmesini isteyerek, "Devletimiz, bize yardım etsin, biz de 84 milyon nüfusumuzun, Türk milletimizin gıda güvencesini sağlayalım. Bu seslenişte bulunuyoruz; lütfen çiftçinin, yetiştiricinin kullandığı elektriğin KDV'si yüzde 1'e düşürülsün, fon bedelleri, fon ücretleri alınmasın" şeklinde konuştu. - SAKARYA

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Koyun ve keçi ormanın dostudur, düşmanı değildir
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Koyun ve keçi ormanın dostudur, düşmanı değildir
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Koyun ve keçi ormanın dostudur, düşmanı değildir
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Koyun ve keçi ormanın dostudur, düşmanı değildir
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Koyun ve keçi ormanın dostudur, düşmanı değildir
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Koyun ve keçi ormanın dostudur, düşmanı değildir

Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, Sakarya, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: 'Koyun ve keçi ormanın dostudur, düşmanı değildir' - Son Dakika Ekonomi


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