TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Ormanın sigortası koyun ve keçidir" - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: 'Ormanın sigortası koyun ve keçidir' - Son Dakika Ekonomi

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Ormanın sigortası koyun ve keçidir"

6 saat önce

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, koyun ve keçilerin zararlı otları yiyerek ormanı koruduklarını belirterek, "Ormanın sigortası koyun ve keçidir.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, koyun ve keçilerin zararlı otları yiyerek ormanı koruduklarını belirterek, "Ormanın sigortası koyun ve keçidir. Yaşlı ormanlara koyun ve keçinin girmesi bir başına temizlik operasyonudur." dedi.

Çelik, koyun ve keçilerin özellikle yaşlı ormanlarda otlatılmasının faydaları üzerine AA muhabirine değerlendirmelerde bulundu.

Koyunun ve keçinin girmediği orman alanlarında en küçük kıvılcımın bile çok büyük yangınlara yol açabildiğini, küçükbaş hayvanların ormanlardaki yabani otları yiyerek olası yangınları önlediklerini anlatan Çelik, "Bu açıdan bakıldığında ormanın sigortası koyun ve keçidir. Yaşlı ormanlara koyun ve keçinin girmesi bir başına temizlik operasyonudur." diye konuştu.

Yaşlı ormanların koyun ve keçilerin otlatılmasına açılmasının hem orman kendisi hem de küçükbaş hayvancılık sektörü açısından yararına işaret eden Çelik, bu hayvanların ormanın düşmanı değil, dostu olduklarını ifade etti.

"Hazine ve mera alanlarımızı değerlendirmeliyiz"

Çelik, koyun ve keçilerin genç ormanlara girmelerinin ise zararlı olabileceğini, bu nedenle yeni ağaç dikilen alanlara bu hayvanların bir süre girmemesi gerektiğini söyledi.

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi adına Hazineye ait birçok yerin küçükbaş hayvanların otlatılmasına açılabileceği dile getiren Çelik, "Sadece ormanla iş bitmiyor. Devletin birçok yeri var. Örneğin Hazine yerleri, örneğin mera yerleri var." dedi.

Yetiştiricilerin, kaba yem açığı sorununa da değinen Çelik, "Hazine ve mera alanlarımızı değerlendirmemiz lazım. İsraf etmeden planlamamızı yapmalıyız. Hepsini topyekun düşündüğümüzde sadece orman üzerinde durmayalım, Hazine ve mera alanları üzerinde de duralım." değerlendirmesinde bulundu.

Nihat Çelik, Türkiye, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 12.01.2020 11:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Akşener son anket sonucunu paylaştı: Yüzde 64, parlamenter sisteme dönmek istiyor
Son dakika: Libya'nın ateşkes kararı sonrası Türkiye'den ilk açıklama yapıldı Son dakika: Devlet Bahçeli: Emperyalist husumetin hedefinde Türkiye ve büyük Türk milleti vardır Süleymani suikastına İsrail istihbaratının yardım ettiği iddia edildi

Son Dakika Haberleri
16:55 Bakan Soylu Dağlarda 500 terörist ya var ya yok - Son Dakika Ekonomi
16:51 Nasıranlı Grup, DEİK'te başarılı bir şekilde yer aldı - Son Dakika Ekonomi
16:16 Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yeni Zigana Tüneli inşaatını gezdi - Son Dakika Ekonomi
16:16 Balıkçılar ne umdular, ne buldular! Vatandaş satın almak için birbiriyle yarıştı - Son Dakika Ekonomi
16:00 Manisa Açık Oto Pazarı sıcak çorbayla ısındı - Son Dakika Ekonomi
14:44 Kanal İstanbul'a tepki gösterenler el ele verip zincir oluşturdu - Son Dakika Ekonomi

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 17:51:39. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Ormanın sigortası koyun ve keçidir" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]