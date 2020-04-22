TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Sürü büyütme desteği yetiştiricilerimize büyük moral oldu" - Son Dakika
Son Dakika Güncel TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: 'Sürü büyütme desteği yetiştiricilerimize büyük moral oldu' - Son Dakika

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Sürü büyütme desteği yetiştiricilerimize büyük moral oldu"

7 saat önce

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik "Bu zor süreçte sürü büyütme desteği yetiştiricilerimize büyük moral olmuştur" dedi.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik:

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik "Bu zor süreçte sürü büyütme desteği yetiştiricilerimize büyük moral olmuştur" dedi.


Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından küçükbaş hayvan yetiştiricilerine 187 milyon lira tutarında sürü büyütme ve yenileme desteği ödeneceği hususunda açıklama yapan TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik, "Bu zor süreçte sürü büyütme desteği yetiştiricilerimize büyük moral olmuştur" yorumunda bulundu.


Genel Başkan Çelik, ayrıca Bakanlık tarafından küçükbaş hayvanların tanımlanmasında kullanılacak elektronik küpe uygulamasının ücretsiz olacağı açıklamasını da anlamlı bularak Bakan Pakdemirli'ye yetiştiriciler adına teşekkür etti. Çelik açıklamasında şunları kaydetti:


"Tarım ve Orman Bakanımız Sayın Dr. Bekir Pakdemirli küçükbaş hayvancılığımız yönünden Cumhuriyet tarihimizde bir ilke daha imza atarak 187 milyon lira tutarındaki Sürü Büyütme ve Yenileme Desteğinin ödemelerine bu hafta başlanacağı yönünde bir açıklamada bulundu. Öncelikle oldukça zor bir dönemden geçtiğimiz bu günlerde böyle bir desteği almak Birliklerimiz ve yetiştiricilerimiz için büyük moral kaynağı olmuştur. Adeta küçükbaş hayvancılığa can suyu verilmiştir. Yetiştiricilerimiz bu destekle rahat bir nefes almış moralleri yerine gelmiştir. Dolayısıyla Sayın Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli'ye Birliklerimiz ve tüm yetiştiricilerimiz adına teşekkür ediyoruz. Devletimiz sektörümüzü desteklemek ve canlandırmak adına çok değerli işler yapıyorlar. Bizler de her zorluğa rağmen üretmeye devam ediyoruz. İnşallah bu zor günleri el birliği ile atlatacağız. Bakanlığımız Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü 81 Tarım Orman İl Müdürlüklerine elektronik yani mikroçipli küpelerin küçükbaş hayvanların tanımlanmasında ücretsiz uygulanması konusunda gereğini bir yazı ile bildirmiştir. Bu konuda da Bakanlığımıza minnettarız. Birliklerimiz ve yetiştiricilerimiz de memnuniyetlerini sürekli bize bildiriyorlar. Yetiştiricilerimiz için bu son derece anlamlı uygulamaya da canı gönülden teşekkür ediyoruz." - ANKARA

Bekir Pakdemirli, Nihat Çelik, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 22.04.2020 03:41 Kaynak: İHA

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