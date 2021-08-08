TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Tarım Bağ-Kur sigortası zorunlu olmaktan çıksın" - Son Dakika

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, Tarım Bağ-Kur sigortasının zorunlu olmaktan çıkarılması gerektiğini belirterek, "İsteğe bağlı hale gelsin, imkanı olan ödesin." dedi.

Çelik, Antakya Spor Salonu'nda düzenlenen Hatay Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Olağan Genel Kurulu'nda kentte bulunmaktan mutluluk duyduğunu dile getirdi.

Genel kurulda Hatay'a yakışır iki adayın yarıştığını belirten Çelik, yetiştiricilerin gözündeki heyecanın sandığa sorunsuz yansımasını istedi.

Çelik, adaylardan çok, yetiştiricilerin kazanmasını istediğini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Hatay, gelişmeye müsait bir ilimiz. Ben, bir dahaki genel kurula geldiğimizde buradaki hayvan sayısının iki katına çıktığının müjdesini sizlere vermek istiyorum. Son bir yılda pandemi olmasına rağmen yüzde 12 civarında artış sağlandı. Pandemide her ne kadar insan sağlığı önemliyse gıda güvencesi de o kadar önemlidir. Bugün görüyoruz ki özellikle çiftçilik, üretim ve yetiştiricilik yapan Çiftçi Kayıt Sistemi'ne kayıt olduğu zaman bunlardan hiç görüş alınmadan, muvafakatname alınmadan otomatik bir sistem var. Oradan Tarım Bağ-Kur sigortasına kayıt oluyor. Bir sene sonra işlem yapmaya geldiğinde karşısına 15 ile 25 bin lira arasında bir prim çıkıyor. Çiftçi, bunu ödeyemediği için elini tarımdan çekiyor. Tarım Bağ-Kur sigortası zorunlu olmaktan çıksın, isteğe bağlı hale gelsin, imkanı olan ödesin. Bu, çok önemli bir husus. Bunu da her platformda dile getireceğim."

Çelik, toplantının yetiştiricilere ve Hatay'a hayırlı olmasını diledi.