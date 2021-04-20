TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Yeni düzenlemeler, çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi olmuştur" - Son Dakika

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Yeni düzenlemeler, çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi olmuştur"

20.04.2021 11:25

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Yeni düzenlemeler, çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi olmuştur" Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği ile yapılan yeni düzenlemelerin...

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Yeni düzenlemeler, çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi olmuştur"

ANKARA - Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği Genel Başkanı Nihat Çelik, "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği ile yapılan yeni düzenlemelerin çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi olmuştur" dedi.

Resmi Gazete'nin 15 Nisan 2021 tarihli nüshasında yayımlanarak yürürlüğe giren 'Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği' ile yeni bir düzenleme yapılmıştı. Bu yönetmelikle birlikte mahalle statüsü kazanan köyler farklı kriterler göz önüne alınarak kırsal mahalleye dönüştürülecek. TÜDKİYEB Genel Başkanı Çelik de Çankaya ilçesi Çavuşlu mahallesinde üreticilerle bir araya gelerek onlara yeni çıkan düzenlemeyi anlattı ve düzenlemeyle ilgili değerlendirmelerde bulundu. Başkan Çelik, "Kırsal Mahalle ve Kırsal Yerleşik Alan Yönetmeliği ile yapılan yeni düzenlemelerin çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi olmuştur. Böylece yetiştiricilerimiz ve çiftçilerimiz rahat bir nefes alacaktır" ifadelerini kullandı.

"Bu indirimler bizim için çok değerlidir"

Çankaya ilçesinin Çavuşlu mahallesini işaret ederek "Burada hayvancılık yapılmasa ne yapılır" diyen Başkan Çelik, "Burada hayvancılığa izin verilmediği gibi burada yapılacak ahırın, ağılın da bir turizm belgesi için, ticari alan için verilen harçların aynısı uygulanıyordu. Su, elektrik diğer giderler aynı şekilde vergilendiriliyordu. Bu yasayla birlikte ticari, sanayi ve turistik faaliyetlerde kullanılan bina, arsa ve araziler için emlak vergisinde 2454 sayılı kanun uyarınca alınan vergilerin 2454 sayılı kanuna göre alınan harçlar, harcamalara katılma paylarında yüzde 50 indirim uygulanacak. Bu indirimler bizim için çok değerlidir" ifadelerini kullandı.

"84 milyon insanın gıda güvencesini sağlamamız lazım"

Ayrıca içme ve kullanma sularında uygulanacak indirimlerin de çok önemli olduğunun altını çizen Başkan Çelik, "Bu çiftçimiz için gerçekten can suyu olmuştur. Pandemide herkes tarımın önemini gördü. Bu vesileyle bizim tarım ve hayvancılığı canlandırmamız lazım. Bizim 84 milyon insanın gıda güvencesini sağlamamız lazım" değerlendirmesinde bulundu. Başkan Çelik, Bu yasanın çıkmasıyla birlikte çiftçinin rahat bir nefse alacağını söyleyerek, bu düzenlemeyle birlikte kentlerde yaşayan insanların yeniden köye döneceğini, köye dönüşlerin artacağını belirtti.

"İnsanlar bizim bu gördüğümüz cennet coğrafyamızı sahipsiz bırakmıyor"

"Maliyetler düşecek, üretim artacak" diyen Başkan Çelik, "Burada küçük aile işletmeciliği faydalanacaktır. Sanayi noktasında faaliyet gösteren üretici yetiştirici, sanayici o yıl kar etmediği zaman anahtarı vuruyor gidiyor. Ama küçük aile işletmesi kendi emeğiyle alın teriyle ter dökerek kazandığı için verdiği emeğin hesabını yapmıyor. Ne olursa olsun çoban sürüyü terk etse de sürü çobanı terk etmez misali gece gündüz demeden ailesiyle birlikte üretime devam ediyor. Bu vesileyle birlikte hem işsizlik oranında düşüşler meydana geliyor hem de insanlar bizim bu gördüğümüz cennet coğrafyamızı sahipsiz bırakmıyor" şeklinde konuştu.

Koyun yetiştiricisi Celal Taşkın ise yeni yönetmeliği değerlendirerek, "Sağ olsun başkanım bugün sevindirici bir haber verdi. Ona çok sevindik. Allah razı olsun hükümetimizden, başkanımızdan. Kırsal kalkınmadan haberimiz yoktu. Bu şekilde giderse hayvancılığa büyük bir katkı sağlayacağını düşünüyorum. Üretim maliyetlerimiz düşecek. İşletme işlerini yapamıyorduk. Ruhsat isteniyordu merkez ilçe olduğumuz için. Ruhsat olmayınca ağıl, ahır yaptıramıyorduk merkez ilçe olduğumuz için ama şimdi bu kalkmış ortadan. Çok sevindik" açıklamalarında bulundu.

TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Yeni düzenlemeler, çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi olmuştur
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Yeni düzenlemeler, çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi olmuştur
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Yeni düzenlemeler, çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi olmuştur
TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: Yeni düzenlemeler, çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi olmuştur

Nihat Çelik, Damızlık, Türkiye, Bayram, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: 'Yeni düzenlemeler, çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi olmuştur' - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı Teşkilat dizisinin başrolü Deniz Baysal Yurtcu, koronavirüse yakalandı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal eden kağıt toplayıcısına kesilen ceza vicdanları sızlattı Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Yere yatırıp üzerine çıktığı genci acımadan yumrukladı! Bir de o anları video çektirdi Her şey kafamızda, ancak hatırlamak ne mümkün! İşte rüyalarımızı unutma nedenimiz Her şey kafamızda, ancak hatırlamak ne mümkün! İşte rüyalarımızı unutma nedenimiz Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na damga vuran tokat sahnesini anlattı Ezgi Mola ve Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na damga vuran tokat sahnesini anlattı Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti Sokak ortasında karşısına çıktığı karısını, art arda ateş ederek katletti İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu İngiliz kulübünün 'Avrupa Süper Ligi' tepkisi geceye damga vurdu Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı Türbede dini değerlerle alay edip TikTok videosu çeken kendini bilmez, gözaltına alındı

Son Dakika Haberleri
17:10 Performansıyla ses sanatçılarını aratmadı! Müge Anlı, şarkı performansıyla takipçilerini mest etti
16:34 Kayalıklar arasında sıkışmış halde bulunan yaşlı kadın yaşamını yitirdi
16:32 Raylara düşen genç kadın, tramvayın altında kalmaktan kıl payı kurtuldu
16:28 Tacizci patronunu paspas sapıyla dövdü! O anlar kameralara böyle yansıdı
16:24 Ticari araç ile kamyonet çarpıştı! Feci kaza, yaşlı çifti hayattan kopardı
16:14 AK Parti kanun teklifini sundu! Akaryakıt, tütün ve alkol ürünlerinde yeni dönem başlıyor
16:09 Dünya Sağlık Örgütü'nden endişelendiren tablo! Son 3 ayda 1 milyon kişi öldü
15:40 Ebru Şancı, futbolcu eşinin kurallarını açıkladı: Alpaslan, açık fotoğraf paylaşmamı yasakladı
15:34 Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt verdi
15:27 Belediye vasıtası ile Almanya'ya gidip dönmeyen 43 kişiyle ilgili soruşturmada yeni gelişme: 3 bürokrat daha görevden alındı
Bahçeli'den Bahçeli'den "128 milyar dolar nerede?" sorusuna yanıt: Aradığınız para devletin kasasında         
11:25
Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu Uydu görüntüleri paylaşıldı! Rusya'nın Ukrayna ile savaş planı ifşa oldu         
10:56
Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor Altının gram fiyatı 461 lira seviyesinden işlem görüyor         
10:43
Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 8,10 seviyesinden işlem görüyor Güne yükselişle başlayan dolar/TL, 8,10 seviyesinden işlem görüyor         
10:37
Sürücülerin araç içindeki çöplerini dışarıya atmaması için bastırdığı 20 bin poşeti trafikte dağıtıyor Sürücülerin araç içindeki çöplerini dışarıya atmaması için bastırdığı 20 bin poşeti trafikte dağıtıyor         
10:20
Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı Ocak ayından itibaren aşı olan 15 milyon kişiden yalnızca 2 bin 500'ü koronaya yakalandı         
09:49
5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti 5 yıldır bunu planlıyormuş! Buda'ya kendini adayan adam, giyotinle kafasını kesti         
09:37
Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti Çukur dizisinde yaprak dökümü devam ediyor! İki oyuncu birden veda etti         
09:13
Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı Koronavirüse yakalanan Gonca Vuslateri'nin üstüne kaynar su döküldü: Çığlıklarım İstanbul'u ayağa kaldırdı         
08:03
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Canikli'den "128 milyar buharlaştı" iddialarına yanıt         
05:07
Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi Koronavirüs nedeniyle herhangi bir ölümün yaşanmadığı ülkeye tehlike kıyıdan geldi         
23:44
Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi Çok yüksek riskli iller arasındaki Erzincan'da alışverişlere 'her aileden bir kişi' kısıtlaması getirildi         
23:44
ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı ABD'de 3 kişinin öldüğü silahlı saldırının faili eski polis şefi yardımcısı çıktı         
18:09
Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı Doktoru 1570 farklı numaradan arayıp taciz eden sanığın akli dengesi yerinde çıktı         
16:29
Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı Arı soktuğu için fenalaşan öğretmen tüm çabalara rağmen kurtarılamadı         
16:17
Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti Termometre 41 dereceyi gösterdi, Adanalılar parklara akın etti         
15:33
Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı Halatların koptuğu asansör kazasında sarılarak oğlunu korumaya çalışan genç baba, ağır yaralandı         
15:13
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 20.04.2021 11:40:55. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: TÜDKİYEB Genel Başkanı Nihat Çelik: "Yeni düzenlemeler, çiftçilere ve yetiştiricilere erken bayram müjdesi olmuştur" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei