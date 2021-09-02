TÜDKİYEB Genel Kurulu 2 Ekim'de gerçekleştirilecek

Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, birliğin genel kurulunun 2 Ekim'de Ankara'da yapılacağını bildirdi.

???????TÜDKİYEB'den yapılan yazılı açıklamaya göre, birliğin Akdeniz Bölgesi İstişare Toplantısı Kahramanmaraş'ta, Çelik başkanlığında gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çelik, genel kurulun 2 Ekim'de yapılacağını belirterek, "Pandemi sebebiyle ertelenen genel kurulumuzu çoğulcu katılımla Ankara'da gerçekleştireceğiz. Genel kuruldan aldığımız destekle küçükbaş hayvancılık sektörünü ülkenin en önemli sektörlerinden biri haline getireceğiz." ifadelerini kullandı.

Küçükbaş hayvancılık sektörünün gelişmesinin yetiştiricilerin refahını artıracağına ve tüketicilerin daha ucuz ve kaliteli gıda ihtiyacının karşılanmasını sağlayacağına işaret eden Çelik, böylece kentten kırsala yeniden dönüşün hızlanacağına dikkati çekti.

Çelik, sektöre ilişkin değerlendirmelerde de bulunarak, Türkiye'de kırmızı ette yaşanan sorunun çözümünün ithalatla değil öncelikle küçükbaş hayvan sayısının artırılmasıyla sağlanacağını kaydetti.