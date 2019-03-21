Tudor Yeniden Udinese'de
1 saat önce
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Udinese'de teknik direktörlük görevi ikinci kez Hırvat Igor Tudor'un oldu.
İtalya
1. Futbol
Ligi (Serie A
) ekiplerinden Udinese
'de teknik direktörlük görevi ikinci kez Hırvat Igor Tudor
'un oldu.
Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ligde alınan kötü sonuçların ardından görevine son verilen İtalyan teknik adam Davide Nicola'nın yerine Tudor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.
Ligde çıktığı son iki maçı kaybetmesiyle küme düşme potasına yaklaşan Udinese, 25 puanla 16. sırada yer alıyor.
Bir dönem Galatasaray
ve Karabükspor
'u da çalıştıran Hırvat teknik adam, geçen sezonun sonlarına doğru yalnızca 4 maçlığına Udinese'yi çalıştırmış ve takımı kümede tutmasının ardından görevinden ayrılmıştı.
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Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:01 Kaynak: AA
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