Son Dakika Haberleri: Tudor Yeniden Udinese'de

Tudor Yeniden Udinese'de

1 saat önce

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Udinese'de teknik direktörlük görevi ikinci kez Hırvat Igor Tudor'un oldu.

Tudor Yeniden Udinese'de, System.String[]
İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Udinese'de teknik direktörlük görevi ikinci kez Hırvat Igor Tudor'un oldu.

Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamada, ligde alınan kötü sonuçların ardından görevine son verilen İtalyan teknik adam Davide Nicola'nın yerine Tudor ile anlaşmaya varıldığı belirtildi.

Ligde çıktığı son iki maçı kaybetmesiyle küme düşme potasına yaklaşan Udinese, 25 puanla 16. sırada yer alıyor.

Bir dönem Galatasaray ve Karabükspor'u da çalıştıran Hırvat teknik adam, geçen sezonun sonlarına doğru yalnızca 4 maçlığına Udinese'yi çalıştırmış ve takımı kümede tutmasının ardından görevinden ayrılmıştı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 01:01 Kaynak: AA

İtalya, Igor Tudor, Udinese, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Galatasaray'ın Eski Teknik Direktörü Igor Tudor, Udinese'nin Başına Geçti Fatih Terim, TFF'den Alacağı Tazminatı Çocuk Esirgeme Kurumuna Bağışlayacak! Khimki'yi Deviren Darüşşafaka, 6 Maç Sonra Galip Geldi Jose Mourinho'dan Paul Scholes'a: Stüdyoya Geri Dön
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 21.3.2019 02:10:52. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tudor Yeniden Udinese'de
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]