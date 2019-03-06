Son Dakika Haberleri: Tudors’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara tam destek

Tudors’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara tam destek

1 saat önce

Erkek markası Tudors, geçen yıl başlattığı ve ses getiren 8 Mart Dünya Kadınlar Günü farkındalık kampanyasını bu yıl da devam ettirme kararı aldı.

Tudors’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara tam destek, System.String[]
Erkek markası Tudors, geçen yıl başlattığı ve ses getiren 8 Mart Dünya Kadınlar Günü farkındalık kampanyasını bu yıl da devam ettirme kararı aldı. Tudors Gömlek CEO'su Yaşar Ayaydın, "Çalışmamızın diğer markalara da örnek teşkil etmesini diliyorum" dedi.
Kaynak: Dunya.com

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.03.2019 02:00 

Dünya Kadınlar Günü, Tudors, Ekonomi
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