Tudors’tan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nde kadınlara tam destek

Erkek markası Tudors, geçen yıl başlattığı ve ses getiren 8 Mart Dünya Kadınlar Günü farkındalık kampanyasını bu yıl da devam ettirme kararı aldı.

Erkek markası Tudors, geçen yıl başlattığı ve ses getiren 8 Mart Dünya Kadınlar Günü farkındalık kampanyasını bu yıl da devam ettirme kararı aldı. Tudors Gömlek CEO'su Yaşar Ayaydın, "Çalışmamızın diğer markalara da örnek teşkil etmesini diliyorum" dedi.

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