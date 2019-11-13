Son Dakika Haberleri: Tudors yeni berelerin kârını Tohum Otizm Vakfı'na bağışlıyor
Son Dakika Ekonomi Tudors yeni berelerin kârını Tohum Otizm Vakfı'na bağışlıyor - Son Dakika Ekonomi

Tudors yeni berelerin kârını Tohum Otizm Vakfı'na bağışlıyor

8 saat önce

Tudors Gömlek, Dünya 13 Kasım Dünya İyilik Günü kapsamında tasarladığı özel berelerin karını Tohum Otizm Vakfı'na bağışlayacak.

Tudors yeni berelerin kârını Tohum Otizm Vakfı'na bağışlıyor, System.String[]

Tudors Gömlek, Dünya 13 Kasım Dünya İyilik Günü kapsamında tasarladığı özel berelerin karını Tohum Otizm Vakfı'na bağışlayacak.

Tudors Gömlek CEO'su Yaşar Ayayadın, "Şirket olarak önceliğimiz ihtiyaç gördüğümüz konularda farkındalık oluşturmak, dayanışma ve yardımlaşmayı teşvik etmek. İyilik paylaştıkça çoğalır. Bu amaçla tüm dünyada kutlanan 13 Kasım Dünya İyilik Günü kapsamında mağazalarımızda satılacak berelerin karını otizmli çocuklar için Tohum Otizm Vakfı'na bağış olarak aktaracağız" dedi.

Tudors Gömlek'in farkındalık ve bilinç kazandırmak amacıyla yaptığı sosyal sorumluluk çalışmaları arasında; "Kadına şiddete son","Çalışan kadına bir gün fazla izin", babalar gününde "Sen de bir babalık yap" ve sokak hayvanları için "Bir kap su, bir yaşam" "Kurallara Uy, Kral Ol" gibi projeler yer alıyor.

13 Kasım Dünya İyilik Günü Hakkında: Dünya İyilik Hareketi ilk olarak 1998 yılında başladı. Hareketin üyeleri arasında Amerika Birleşik Devletleri, Avustralya, Kanada, Çin, Brezilya, Fransa, İtalya, Hindistan, Japonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Nijerya gibi ülkeler bulunmakta. Dünya İyilik Hareketi adıyla 1996 yılından beri birçok ülkede faaliyet gösteren kuruluş, bu günü, "daha iyi ve daha merhametli bir dünya inşa etmek için tasarladıklarını" bildirmekte. Bu özel gün sayesinde, hiçbir ayırım yapmaksızın her bireye dünya vatandaşı olduğunu fark ettirmeyi amaçlayan kuruluş, Dünya İyilik Gününün sembolü olarak da kozmos çiçeğini seçmiştir. Bu seçimle, tıpkı kozmos çiçeğinin çeşitli renkleri gibi, dünyadaki insanların da çeşitliliği vurgulanmaktadır.


Tudors, Ekonomi

Haber Yayın Tarihi: 13.11.2019 11:59 Kaynak: DHA
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