TÜED, ekonomideki büyümeden emeklilere pay verilmesini istedi - Son Dakika
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TÜED, ekonomideki büyümeden emeklilere pay verilmesini istedi

01.03.2022 15:55
TÜED, ekonomideki büyümeden emeklilere pay verilmesini istedi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11'lik büyümesinden emeklilere de pay verilmesi talebinde bulundu.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Türkiye ekonomisinin 2021'de yüzde 11'lik büyümesinden emeklilere de pay verilmesi talebinde bulundu.

Ergün, yazılı açıklamasında, Türkiye ekonomisinin, 2021'de yüzde 11'lik büyüme oranıyla son 10 yıldaki en yüksek büyüme seviyesine ulaşmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.

Ülke ekonomisindeki büyümeden toplumun her kesimi gibi emeklilerin de payına düşeni istediğini belirten Ergün, şunları kaydetti:

"Emekliler, eşleriyle birlikte nüfusun yüzde 32'ini temsil etmektedir. 2021'deki büyümeyi, tüketim yöntemiyle en fazla emekliler sırtlamış durumdadır. TÜİK'in hesaplamasına göre, 2021'de tüketim yüzde 15 artmış ve bunun Türkiye ekonomisine katkısı yüzde 9 olmuştur. Emeklilerimize altı aylık dönemlerde gerçekleşen TÜFE oranı kadar zam yansıtılırken, büyümeden pay verilmemesi en büyük adaletsizlik olmuş ve gelir dağılımının bozulmasına neden olan bir etki yapmıştır. Gelir dağılımında adaletin sağlanması için emeklilerimize refahtan pay verilmelidir. Her yıl büyüyen Türkiye ekonomisine harcamalarıyla katkı yapan emeklilerimize büyümeden pay verilmeli ve refah topluma eşit bir şeklide yansıtılmalıdır."

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel TÜED, ekonomideki büyümeden emeklilere pay verilmesini istedi - Son Dakika


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