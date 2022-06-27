TÜED emeklilerin bayram ikramiyesinde artış istedi - Son Dakika
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TÜED emeklilerin bayram ikramiyesinde artış istedi

27.06.2022 11:32
TÜED emeklilerin bayram ikramiyesinde artış istedi

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyesinin, en düşük emekli aylığı seviyesine yükseltilmesini istedi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilere verilen 1100 liralık bayram ikramiyesinin, en düşük emekli aylığı seviyesine yükseltilmesini istedi.

TÜED Genel Başkanı Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 2018'den itibaren emeklilere dini bayramlarda 1000 lira ikramiye verilmeye başlandığını anımsatarak, 2021'de ikramiye rakamının 1100 liraya yükseltildiğini belirtti.

Türkiye İstatistik Kurumu verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksinin mayısta geçen yılın aralık ayına göre yüzde 35,64, geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 73,50 arttığına dikkati çeken Ergün, şöyle konuştu:

"1100 liralık bayram ikramiyelerin yüksek enflasyon karşısında hiçbir değeri ve alım gücü kalmamıştır. İkramiyesiyle 2018 yılında küçükbaş kurbanlık alabilen emeklilerimiz, bugün eşiyle birlikte şehirler arası otobüs bileti bile almakta zorlanmaktadır. Çarşıda pazarda fiyatlar artarken, emeklilerin bayram ikramiyesi aynı kaldı. Oysa bayram ikramiyelerine, aylıklara her altı ayda bir yapılan ve enflasyona endekslenen artışlar uygulanıp, bu yılın üç aylık TÜFE artışı da ilave edilseydi, ikramiye rakamı 2 bin 903 lira olurdu. Bu hesaba göre, emeklilerimizin 1803 lira kaybı söz konusu."

"1,5 milyon emekli 2 bin 500 lirayla geçiniyor"

TÜED Genel Başkanı Ergün, her gün Türkiye'nin dört bir yanındaki yüzlerce emekliden ikramiyenin artırılması yönünde telefon ve mesaj aldıklarını belirterek, "TÜED olarak milyonlarca emeklinin sesi ve temsilcisi olarak taleplerimizi net bir şekilde dile getiriyoruz. Bugün 1,5 milyon emekli en düşük emekli aylığı olan 2 bin 500 lirayla geçinmeye çalışıyor. Yani 1,5 milyon emeklinin geliri, asgari ücretin 1753 liranın altında. En düşük emekli aylığı ivedilikle asgari ücret seviyesine yükseltilmeli. Bununla birlikte, emeklilerimize bayramdan bayrama da olsa nefes aldıran bayram ikramiyeleri, en düşük emekli aylığı seviyesine endekslenmeli." dedi.

Ergün, bayramların kavuşma, kucaklaşma ve kaynaşmayı simgelediğini ifade ederek, bayram ikramiyelerindeki kayda değer artışın, milyonlarca emeklinin aileleriyle mutlu bir bayram geçirmesine katkı sağlayacağını söyledi.

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Kaynak: AA

Kazım Ergün, Tüed, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel TÜED emeklilerin bayram ikramiyesinde artış istedi - Son Dakika

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