TÜED, emeklilerin faturalarından KDV ve ÖTV alınmamasını istedi - Son Dakika

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, emeklilerin doğal gaz, elektrik ve su faturalarından KDV ve ÖTV alınmaması talebinde bulundu.

Ergün, AA muhabirine yaptığı açıklamada, TÜED Başkanlar Kurulunun dünyada ve Türkiye'de yaşanan gelişmeler ile emeklilerin sorun ve taleplerini görüşmek üzere 11 Mart'ta toplandığını söyledi.

Emeklilerin sorunlarının başında, emekli aylığı hesaplamalarındaki kayıplar ve Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) oranına göre emekli aylıklarına yapılan artışların geldiğini belirten Ergün, TÜFE oranlarındaki zamların emekli aylıklarını küçülten bir etkisi olduğunu dile getirdi.

"Ek ödeme oranı yüzde 10'a yükseltilmeli"

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verileri yerine emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmasın isteyen Ergün, taleplerini şöyle sıraladı:

"Asgari ücretten vergi alınmaması, çalışanların ücretlerinde önemli bir artış getirmiştir. Her kesimden adaletli bir vergi alınması, vergi politikalarının temel ilkesidir. Emeklilere ödenen vergi iadesi karşılığı yüzde 4-5 ek ödeme oranları günümüzde değerini yitirdiğinden, ek ödeme oranı yüzde 10'a yükseltilmelidir. Bununla birlikte, bu yıl oldukça sert geçen kış mevsimi ve doğal gaz ve elektriğe yapılan zamlar, emeklilerimizin ısınmak için ödediği faturaları katbekat artırdı. Doğal gaz, elektrik ve su faturalarından KDV ve ÖTV alınmaması emeklilerimizin bütçesini bir nebze de olsun rahatlatacaktır."

"Seyyanen zam ve refahtan pay verilmeli"

Ergün, 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarını yükseltecek intibak düzenlemesini merakla beklediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Emekli olunan tarihlere bakılmaksızın, prim kazancı ve prim ödeme gün sayıları eşit olanlara, eşit aylık ödenmesi için intibak yapılmalıdır. Gelecekte emekli olacakların aylıklarında kayıpların olmaması için güncelleme katsayısı ve aylık bağlama oranlarında bütün dönemler için tek bir hesaplama yöntemi benimsenmelidir. Emeklilerimizin önemli bir bölümünün aylıkları günün şartlarında oldukça düşük kaldığından, emekli aylıklarına seyyanen zam yapılmalı ve refahtan pay verilmelidir."