TÜED Genel Başkan Ergün'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a intibak mektubu Açıklaması - Son Dakika
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TÜED Genel Başkan Ergün'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a intibak mektubu Açıklaması

29.01.2023 11:17
TÜED Genel Başkan Ergün'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a intibak mektubu Açıklaması

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına intibak uygulanması talebiyle mektup gönderdi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Genel Başkanı Kazım Ergün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 2000 yılından sonra emekli olanların aylıklarına intibak uygulanması talebiyle mektup gönderdi.

Ergün, mektubunda, emekli aylıkları hesaplanma yöntemlerinin bazı dönemlerde değişmesinin farklı tarihlerde emekli olan işçi ve Bağ-Kur emeklileri arasında aylık miktarları açısından eşitsizliğe yol açtığını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Çalışma hayatı boyunca aynı sürede, aynı miktarda prim ödeyen ve aynı yaşta emekli olan; fakat emekli oldukları tarihler birbirinden farklı olduğu için aylık hesaplanma yöntemlerindeki değişiklikler sebebiyle aynı olmayan emekli aylıklarının eşitlenmesi, yani intibak konusu hala çözüm beklemektedir. Zatıalinizin katkılarıyla 2000 öncesi emeklilerimizin intibakları yapılmış ve bunlar arasındaki adaletsizlik takdirlerinizle giderilmişti. Bunun için emekli topluluğumuz olarak zatıalinize şükranlarımızı sunmuştuk. Bugün gelinen noktada, 2000 sonrası emeklilerimiz için de aynı durum söz konusudur. Anayasa Mahkememizin de ifade ettiği üzere çözüm ancak parlamentodan çıkarılacak bir intibak kanunuyla olabilecektir."

"Aylık bağlama oranlarında ortak bir sistem benimsenmeli"

Mektubunda, emekli aylıklarının hesaplanmasında dikkate alınan üç döneme dair teknik bilgilere de yer veren Ergün, şu taleplerde bulundu:

"5510 sayılı kanun öncesinde iki karma sistemin uygulanması, aylıkların hesaplanmasında büyük bir eşitsizliğe neden olmamış, çalışma süresi uzadıkça emekli aylığını yükselten bir sistem uygulanmıştır. 5510 sayılı kanun ile getirilen sistem, çalışma süresi uzadıkça emekli aylığını azaltan bir uygulamaya dönüştürmüştür. Bu uygulamanın değişmesi, aynı durumda olanların aylıklarında eşitliğin sağlanması için kazançların güncellenmesi ve aylık bağlama oranlarında ortak bir sistem benimsenmelidir. Bu önerimiz, aynı zamanda 2000'li yılların intibakı olarak da görülmelidir. Ortalama prim kazançları, prim ödeme gün sayıları eşit olanlar tespit edilerek, emekli aylıklarındaki farklılıklara son verilmeli. Bu bakımdan, eşit kurallara göre emekli aylıkları yeniden hesaplanmalıdır."

Kaynak: AA
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