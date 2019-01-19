Tüed Safranbolu Şubesinden TOKİ Duyurusu

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Safranbolu Şube Başkanı Saim Tiryaki, Karabük Belen Mahallesi'nde yapımı devam eden bin 144 konutun kura çekimine katılmak isteyenlerin başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Safranbolu Şube Başkanı Saim Tiryaki, Karabük Belen Mahallesi'nde yapımı devam eden bin 144 konutun kura çekimine katılmak isteyenlerin başvuru yapmaları gerektiğini bildirdi.



Tiryaki, gazetecilere yaptığı açıklamada, emeklilere yönelik kuralı satışa sunulan 2+1 alt gelir grubu 375 konutun bin lira peşinatla, 3+1 orta gelir grubu 125 konutun 2 bin lira peşinatla 11 Şubat-22 Mart tarihleri arasında Halk Bankasının yetkili şubelerine başvuru yapılarak, kuraya katılmaya hak kazanılacağını belirtti.



Tiryaki, şunları kaydetti:



"5 Nisan'da kura çekişi yapılacaktır. TOKİ fiyatları dairelerin büyüklüğü ve konumuna göre değişiyor. TÜED Safranbolu Şubesi olarak dileriz ki bütün emeklilerimiz bir ev sahibi olsun, kira dertleri son bulsun. Emeklilerimizin çıkarlarını korumak ve onların daha huzurlu ve mutlu yaşamaları için elimizden geleni yaparak sayın emeklilerimizin sesi olmaya devam edeceğiz."

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