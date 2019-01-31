Son Dakika Haberleri: Tüed Samsun Şubesi Genel Kurulu 17 Şubat'ta Yapılacak

Tüed Samsun Şubesi Genel Kurulu 17 Şubat'ta Yapılacak

1 saat önce

Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Samsun Şubesi Genel Kurulunun 17 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.

Tüed Samsun Şubesi Genel Kurulu 17 Şubat'ta Yapılacak, System.String[]
Türkiye Emekliler Derneği (TÜED) Samsun Şubesi Genel Kurulunun 17 Şubat'ta yapılacağı bildirildi.

Genel kurulda başkanlığa aday olan Erdal Yılmaz, yaptığı açıklamada, genel kurulun 17 Şubat'ta toplanarak yeni yönetimin belirleneceğini söyledi.

Samsun şubesinde üye kullanma hakkı bulunan 11 bin 524 üye bulunduğunu belirten Yılmaz, 17 Şubat'taki genel kurulda çoğunluğun sağlanamaması halinde seçimin 24 Şubat'a erteleneceğini aktardı.

Yılmaz, emeklilerin, dul ve yetimlerin yıllarca şu ya da bu nedenlerden dolayı ezildiğini gördüğünü anlatarak, şunları kaydetti:

"Hizmet etmek, emeklilerimizin sorunlarını her platformda tartışan, konuşan etkili bir sivil toplum örgütü olabilmek için adayım. Güzel ve güçlü bir yönetim kurulu oluşturacağız. Projelerimizle bu şehrin sorunlarını, beklentilerini ve özlemlerini bilen, kendi insanımızı ve üyelerimizi ön planda tutan bir anlayışla bu göreve talip olduk."

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 01:25 Kaynak: AA

Türkiye, Samsun, Güncel
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