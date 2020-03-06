TÜFAD Başkanı İsmail Dilber açıkladı! Emre Belözoğlu'nun engeli sözleşmesi - Son Dakika
Son Dakika Spor TÜFAD Başkanı İsmail Dilber açıkladı! Emre Belözoğlu'nun engeli sözleşmesi - Son Dakika Spor

TÜFAD Başkanı İsmail Dilber açıkladı! Emre Belözoğlu'nun engeli sözleşmesi

6 saat önce

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından Denizlispor maçına kulübede kiminle çıkacağı konusu tartışılmaya başladı.

TÜFAD Başkanı İsmail Dilber açıkladı! Emre Belözoğlu'nun engeli sözleşmesi, System.String[]

Fenerbahçe'de Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından Denizlispor maçına kulübede kiminle çıkacağı konusu tartışılmaya başladı. Asist Analiz'e konuşan İsmail Dilber, "Fenerbahçe'nin A lisansı bulunan bir antrenör ile 2 maça çıkma hakkı bulunuyor, üçüncü maç itibarıyla yedek kulübesinde pro-lisans sahibi bir teknik direktör bulunması gerekiyor. Bu 2 maçlık süreçte, UEFA A Lisans sahibi yardımcı antrenör esame listesinde görevli antrenör olarak yazılabilir" dedi.


İsmail Dilber, B lisans sahibi Volkan Demirel'in isminin yazılamayacağını ama kenardan takımı sevk ve idare edebileceğini dile getirirken, A lisansı bulunan Emre Belözoğlu ile ilgili ise sözleşme engeli bulunduğunu söyledi. İsmail Dilber, futbolcu sözleşmesi devam eden Emre Belözoğlu'nun A lisansına rağmen, TFF'ye futbolcu olarak tescil edildiğini, esame listesinde görevli yazılabilmesi için antrenör sözleşmesinin bulunmasının zorunlu olduğunu sözlerine ekledi.


2002'de Dünya Kupası'nda 3'üncü olan A Milli Takım futbolcularına pro-lisans hakkı tanındığı açıklanmıştı, Emre Belözoğlu o takımda görev yaptığı için pro-lisans almıştı. Dilber bu konuyu ile ilgili de şu ifadeleri kullandı: "Eskiden üst düzey futbolcular UEFA A lisansı alabiliyorlardı, ancak talimatlar değişti ve artık tüm antrenör adayı futbolcular B lisanstan başlamak zorundalar. 2002'de verilen pro-lisanslar geçiciydi. Sonradan B lisans itibarıyla kurslara katıldılar ve pro-lisansa hak kazandılar."


Emre Belözoğlu, futbolculuğa devam ederken önce B lisans ve ardından da A lisans kursuna gitti. Eğer Fenerbahçe yönetimi, Emre Belözoğlu'nun futbolcu sözleşmesini fesih edip antrenör sözleşmesi ile yeniden tescil ederse, bu durumda 2 maçlık süresinde takımın başında yedek kulübesinde görev yapabilir.

Emre Belözoğlu, İsmail Dilber, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 06.03.2020 04:30 
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