Tüfad başkanı ismail dilber: çocuk ve topun olduğu yerde belediyeler saha...

Nesrin AYDIN YALDIZ/ANKARA, - Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Başkanı İsmail Dilber, çocukların futbol oynamaları için belediyelerin sahalar açması gerektiğini belirterek, "Çocuğun ve topun olduğu her yerde TÜFAD olacaktır. Çocuklar ve top varsa belediyeler saha üretecektir" dedi.

TÜFAD Başkanı İsmail Dilber, yetenekli futbolcuları bulmak için 56 şube ile yaptıkları turnuvalara, yeni futbol sezonuna ve yabancı oyuncu kuralına ilişkin Demirören Haber Ajansı'na açıklamalarda bulundu. İsmail Dilber, 2019-2020 futbol sezonunun bütün kulüplere hayırlı uğurlu olmasını dileyerek, "İnşallah sezonu kazasız belasız bitiririz. 2020'yi bitirirken de inşallah 2020 finallerine de gideriz. Burada kulüplerimizin alacağı puanlarla ilgili ülke futbolumuzun bir tık daha üzerine gitmesi lazım. Hem oralarda mücadelemiz olsun, hem de o ülke puanlarını kazanıp oralara tutunmak mecburiyetindeyiz. Üst sıralara tırmanabilir miyiz, tırmanamaz mıyız belli değil ama en azından yerimizi korumak için bir kavgamız olmak durumunda. Bunu da kulüplerimiz elde edecekler" diye konuştu.

"OYUNCU ÜRETMEMİZ LAZIM"

Kulüplerin yapısal özellikleri, transferleri ve altyapıya bakışlarının önemini vurgulayan Dilber, "Oyuncular üretmemiz lazım. Bu oyuncularla o liglerde mücadele etmemiz lazım. Taşıma suyla değirmen dönmez, bunu çoktan anladık geçtik. Kesinlikle biz alttan, kendimiz bu ülkede var olan değerleri, oyuncuları üste çıkarmalıyız. Menajerlik kötü ama iyi olan nelerimiz var onları sıralayalım, onları çoğaltalım, onları büyütelim. Bir kere bir şikayetçiyiz oyuncu üretemiyoruz diye, orayı düzeltelim. Oyuncu üretelim. Kulüplerin borçlanmasını nasıl önleriz, onlara doğruyu nasıl öğretiriz, onlara bakalım. Ondan sonra menajerler ilk sırayı alıyorsa onun altını doğru doldurmak lazım. Altyapılara dikkat etmemiz lazım" ifadelerini kullandı.

"YABANCI OYUNCU SAYISINDAN BUGÜN GENÇ OYUNCULAR ÇIKAMIYOR"

Liglerdeki yabancı oyuncu sayısına değinen İsmail Dilber, "Avrupa'da başarılı olmak ve orada tutunmak için yabancı oyuncuları Avrupa da transfer ediyor. İngiltere'de, Almanya'da, İtalya'da, İspanya'da hepsi yapıyor. Biz de burada bu kavganın içerisinde varsak yabancı oyuncu transferi yapacağız ama bunu yaparken de alt taraftan oyuncu katmamız lazım. Geçen gün televizyonda Emre Belözoğlu'nu anlatırken, 'Emre Belözoğlu bak oynuyor, kimler geldi kimler geçti ama oynuyor' denildi. Emre Belözoğlu'nun kalitesine hiç kimse bir şey demez ama Emre Belözoğlu oynarken ülkede üç yabancı vardı. Üç yabancının arasında yer bulmak kolay olabiliyordu. Bugün 14 yabancının arasında yer bulup çıkmak bir hayli zor. Emre Belözoğlu bugünkü durumda olsa yine kalitesiyle çıkabilir belki ama çok da zorlanır, çıkmayabilir de. Bugünkü genç oyuncuların çıkmadığı gibi. Çok sayıda yabancı oyuncu var, bunu denedik, deniyoruz da. Ne kadar faydası olur? Bu işle uğraşan uzmanlar otururlar hep beraber bu işin faydalı ve zararlı taraflarını görürler ve ona göre adım atarlar" dedi.

"HAKEMLER VAR'A GÜVENİP SAHAYA ÇIKMAMALI"

Video Yardımcı Hakem (VAR) sistemini de değerlendiren TÜFAD Başkanı İsmail Dilber, "Hakemler yurt dışında başarılılar, ülkede zaman zaman sendeliyorlar. VAR sistemi ile uyum sağlandı sağlanamadı; biz biraz da tezcanlıyız. Her şey istediğimiz gibi olsun diyoruz. Hakemlere kolaylık sağlamıyoruz. Hakemlerin formsuz olduğunu kabul edelim. Ama onlar için de sahada ufak bir çabamız yok. Her şeyi VAR sistemine bırakıyorlar ki öyle bir şey yapıyorlarsa bu yanlış karar. Onlar düdüklerini VAR'dan önce çalmalı ya da çalmamalı. VAR'a güvenip de sahaya çıkıyorlarsa bu çok yanlış olur. Karar onların, görme onların, koşma onların, bütün duygular onların. O duyguların içerisinde o yorumlarını katarak maç yönetirlerse daha başarılı olurlar. Görmedikleri bir pozisyon varsa sağlıksız bir ortam varsa saha içerisinde VAR sistemi işte o zaman yanlarında" şeklinde konuştu.

"SPONSORA İHTİYACIMIZ VAR"

Genç yetenekleri keşfetmek için turnuvalar düzenlediklerini ifade eden Dilber, bunu yeniden yapabilmeleri için sponsora ihtiyaç duyduklarını belirterek sözlerini şöyle sürdürdü:

"Nisan ayının başında yine yapacağız, yine 56 şubemizdekileri çağırıp Antalya'da herhangi bir otelde yapacağız. Burada federasyonlarla görüşüp biraz destek olacağız, destek isteyeceğiz. Bir sponsora ihtiyacımız var. Bunu sağlarsak çok daha mükemmel yapabiliriz. Bizim bugüne kadar yaptığımızda 100 kadar çocuğumuz profesyonelliğe gittiler. Biz bunları ortaya sunuyoruz. Oradan gelip kulüplerimiz alıyor. Beş sezon yaptık bunu. 5 çarpı 700 dersek, 3 bin 500 çocuk finale geldi. Türkiye toplamına bakarsak 56 şubemizde 100 binin üzerinde çocuk taranmıştır."

"ÇOCUKLARIN FUTBOL OYNADIĞI ALANLAR KAYBOLDU"

İsmail Dilber, çocukların futbol oynayacağı alanlar üretilmesi gerektiğini belirterek, merkez ve ilçe belediyelerine çağrıda bulundu. Dilber, "Her ilçe belediyesi kendisine düşen görevi yapacak. Saha üretmek mecburiyetindeyiz. Keçiören Belediyesi, Altındağ Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Yenimahalle Belediyesi, Mamak Belediyesi, Büyükşehir Belediye bu çocuklarımıza çerçeveli bir futbol sahası, antrenman yapacağı bir yer sunmak mecburiyetindeler. Ufak tefek parklar yaparak bu işleri geçiştirmek olmaz. Büyük sahalar yaparak bu çocuklara zemin hazırlamalılar. Hatta oradaki amatör kulüplerimize de sahanın kenarında bir soyunma odası yaparak da onların antrenman yapmalarını sağlamak durumundayız. Geçmişte daha çok saha vardı, mahalle araları vardı, boşluklar vardı, arsalar vardı; hepsi tükendi. 10-12 yaşa kadar çocukların futbol oynadığı alanlar kayboldu. Bunları yerine koymamız lazım. Koymasak da geleceğe iyi bakamayız. Çocuğun ve topun olduğu her yerde TÜFAD olacaktır. Çocuklar ve top varsa da belediyeler saha üretecektir" dedi.