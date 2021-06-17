TÜFAD'dan Başkan Gültak'a plaket

Türkiye Futbol Antrenörler Derneği (TÜFAD) Mersin Şube Başkanı Mesut Bilir, zor günler yaşayan futbol antrenörü İzzet Kızgın'a Akdeniz Belediye Spor'da görev vererek destek olmasından dolayı Akdeniz Belediye Başkanı Mustafa Gültak'a tekkür plaketi takdim etti.

Bilir, beaberinde Akdeniz Belediye Spor Kulübü'ne katılarak görev alan ve bugüne dek birçok yetenekli çocuğu keşfedip, futbola kazandıran antrenör İzzet Kızgın ile birlikte Başkan Gültak'ı ziyaret etti. Bilir, spora ve sporcuya verdiği destekler ve özellikle de ekonomik olarak zor günlerden geçen futbol antrenörü İzzet Kızgın'ı Akdeniz Belediye Spor'un renklerine bağlaması nedeniyle Gültak'a teşekkür ederek plaket takdim etti.

Ziyaretlerinden ötürü TÜFAD Şube Başkanı Bilir ve antrenör Kızgın'a teşekkür eden Gültak, eski bir profesyonel futbolcu olarak sporun insan hayatındaki önemini bildiğini, bu nedenle spora ve sporcuya her türlü desteği vermek için belediye olarak tüm imkanlarını zorladıklarını anlattı. Akdeniz'de mevcut spor tesislerini yenilerken, ilçeye birçok yeni tesis ve saha kazandırdıklarını kaydeden Başkan Gültak, geçmişte istenmeyen olaylarla anılan Akdeniz'i, spor, sanat ve kültür ile anılan bir ilçe haline getirmek için mücadele ettiklerini söyledi. Akdeniz Yaz Spor Okulu kurslarının başladığını da kaydeden Gültak, ebeveynlerden çocuklarını yetenekli oldukları spor dallarına kaydetmeleri çağrısını yineledi. - MERSİN