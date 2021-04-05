TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika

TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret etti

05.04.2021 21:03
TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret etti, System.String[]

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Genel Başkanı İsmail Dilber, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'a ziyarette bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Dilber, ziyarette yaptığı konuşmada, Antalya'da TÜFAD Genel Merkez Yönetim Kurulu ve Şube Başkanları Toplantısı'nı gerçekleştirdiklerini belirtti.

Antalya'daki ziyaret turuna kentin en büyük markası olan Antalyaspor'u da dahil etmek istediklerini ifade eden Dilber, şunları kaydetti:

"Uzun bir zamandır pandemi nedeniyle toplantılarımızı yapamıyorduk. Antalya'da yeniden bir araya geldik. Bu vesile ile Antalyaspor'un göreve yeni gelen başkanı Mustafa Yılmaz ve yönetim kuruluna hayırlı olsun dileklerimizi iletmek istedik. Antalyaspor'a Türkiye Kupası'nda da başarılar dileriz."

Ziyarette, Fraport TAV Antalyaspor Teknik Direktörü Ersun Yanal, TÜFAD Antalya Şube Başkanı Şakir Filiz, Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat, Çanakkale Şube Başkanı Mustafa Mete Erdem, TÜFAD Üyesi Hasan Emeksiz ve organizasyon sorumlusu Hür Dilber, Antalyaspor antrenörlerinden Prof. Dr. Niyazi Eniseler de hazır bulundu.

Mustafa Yılmaz, İsmail Dilber, Antalyaspor, Antalya, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor TÜFAD Genel Başkanı İsmail Dilber, Antalyaspor Kulübü Başkanı Mustafa Yılmaz'ı ziyaret etti - Son Dakika Spor


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