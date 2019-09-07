Son Dakika Haberleri: TÜFAD Mersin Şubesi Göksel'in ismini yaşatacak
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TÜFAD Mersin Şubesi Göksel'in ismini yaşatacak

1 saat önce

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi, önümüzdeki hafta başlayacak 'geleneksel veteranlar ligine' bir süre önce hayatını kaybeden kaleci Göksel Gencer'in ismini verdi.

TÜFAD Mersin Şubesi Göksel'in ismini yaşatacak, System.String[]

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Mersin Şubesi, önümüzdeki hafta başlayacak 'geleneksel veteranlar ligine' bir süre önce hayatını kaybeden kaleci Göksel Gencer'in ismini verdi.


Başta Beşiktaş, Mersin İdmanyurdu ve Samsunspor'da da forma giymiş olan milli kaleci Göksel Gencer, geçtiğimiz Ocak ayında Mersin'deki evinde ölü olarak bulunmuştu. Mersin'in yetiştirdiği önemli yıldızlardan olan ve Süperlig takımlarında ter döken kaleci Göksel Gencer'i TÜFAD Mersin Şubesi unutmadı. 12 Eylül 2019 saat 18.00'de başlayacak olan turnuvaya Macit Özcan Spor , Son Dakika Spor Haberleri, Spor Son Dakika'>Spor Tesisleri ev sahipliği yapacak. Turnuva 27 Ekim'de yapılacak olan final müsabakası ile son bulacak. Turnuvada Anadolu, Akdeniz, BESYO, Silifke, Mersin Büyükşehir Belediyesi, Karacailyas, Yol, Erdemli, Cengiz Topel, Çukurova, Toros, Tarsus, Camspor, Mersin Masterler, Yenişehir ve Silifke Poyraz veteran takımları mücadele edecek.


Turnuvayla ilgili konuşan Başkan Mesut Bilir, her yıl düzenledikleri ve 16 takımın katılacağı lig için kura çekiminin yapıldığını belirterek, "TÜFAD yönetimi olarak göreve geldiğimiz günden bu yana sosyal projelere ağırlık verdik. Bu bağlamda da Mersin'in yetiştirdiği ve bugün aramızda olmayan sporcularımızın ismini çeşitli organizasyonlara verdik. Geleneksel hale getirdiğimiz veteranlar ligi startını önümüzdeki hafta veriyoruz. Kıran kırana geçen ve 16 takımın 4 gurupta mücadele edeceği ligimize bu sene Kaleci Göksel Gencer'in ismini verdik" dedi.


Göksel'in hem sporcu hem de insani olarak Mersin sporunda çok önemli bir yere sahip olduğunu da söyleyen Bilir, "Göksel gibi karakterli ve insani yanı ağır basan çok fazla sporcu maalesef yok. Bu sebeple geçtiğimiz Ocak ayında kaybettiğimiz Göksel'in vefatı bizleri derinden üzdü ve yaraladı. Derneğimizin de üyesi olan Göksel'in isminin yaşaması ve unutulmaması için TÜFAD Mersin Şubesi olarak elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Göksel'in futbol yaşantısı ve karakterinin tüm sporculara örnek olmasını istiyorum. Turnuvaya katılan tüm takımlarımıza da başarılar diliyorum" şeklinde konuştu. - MERSİN

Türkiye, Futbol, Mersin, Spor

Haber Yayın Tarihi: 07.09.2019 12:21 Kaynak: İHA
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