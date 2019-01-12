Tüfad Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, gelecek 3 yıl içinde kulüp altyapısından en az 6-7 başarılı oyuncunun çıkacağına inandığını söyledi.

Bursaspor Teknik Direktörü Samet Aybaba, gelecek 3 yıl içinde kulüp altyapısından en az 6-7 başarılı oyuncunun çıkacağına inandığını söyledi.



Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği'nin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) desteğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri'ne katılan Samet Aybaba, "Kulüp Takımlarında Genç Oyuncu Gelişimi ve A Takım Süreci" konulu oturumda konuştu.



Antrenörlük mesleğine ilk başladığında yabancı ve orta yaş oyuncu gruplarını gördüğünü anlatan Aybaba, genç jenerasyonun Türkiye'de iyi değerlendirilmediğini aktardı.



Kendi kendine, 'Samet, cesaret, sorumluluk, bu işe kalben inanmak lazım.' diyerek, genç oyuncuları kazanmak için çalışmaya başladığını dile getiren Aybaba, "Uzun yıllar genç yaş grubunun takımların içine girmesi için mücadele ettim. Tabii zaman zaman oldu, zaman zaman ise olmadı. Sonuçta futbolcu yetiştiriyoruz." diye konuştu.





Geçen sezon çalıştırdığı Demir Grup Sivasspor'un başkanı Mecnun Otyatmaz'ı, iki yabancı futbolcu transferinden vazgeçirerek, altyapıya yatırım yapmaya ikna ettiğini anlatan Aybaba, bu sayede altyapıdaki oyuncular için biri zemin ısıtmalı iki saha yapıldığını, kamp yerlerinin organize edildiğini belirtti.



Şu anda Bursaspor'un teknik direktörü olarak görev yaptığını hatırlatan Aybaba, yeşil-beyazlı ekipte daha önce çalıştığı dönemde altyapıdan Sercan Yıldırım, Volkan Şen, Serdar Aziz ve Muhammed Demir'i A takıma aldığını belirterek, şöyle devam etti:



"Futbol takımlarında farklı şeyler dönüyor. Biz bu işin içinde olmadığımız için, 6 maçta 5 galibiyetimiz varken ben ayrıldım. Bir sene sonra oraya Ertuğrul Sağlam kardeşimiz geldi ve o kadro şampiyon oldu. Yani kendi içinden çıkan oyuncuların çoğunlukta olduğu bir kadroyla şampiyon oldular. Bu sene tekrar geldim. Başkanla oturduk, artık mevcut bütçelerle bu işlerin yapılamayacağını, altyapıya önem verilmesi gerektiğini söyledim. Bursa, Türkiye'nin en güzel futbol şehirlerinden bir tanesi. Vakıfköy'e gittik ve orayı düzenlemeye başladık. Onların başına da bir arkadaş getirdik. Orada inanılmaz bir enerji oluşturmaya başladım. Şu anda bizim A takım kadromuzda Vakıfköy patentli 16 arkadaşımız var. Onun üstüne artık transfer işleri zor."



Kulüplerin büyük borçları bulunduğuna dikkati çeken tecrübeli teknik adam, "Neden genç oyuncu? Bir tane oyuncuyu alıyorum, ailesinde mutluluk ve heyecan başlıyor. Aileden mahalleye, mahalleden semte, semtten şehre yansıyor bu heyacan. Oyuncu kalitesi yükseğe çıktığında da bütün ülkeye yayılıyor. Onları geliştirmek için elimizden gelen her şeyi yapıyoruz. Futbol dışında da geliştirmeye çalışıyoruz. Onları, kitap okumaları, ülkelerini sevmeleri, büyüklerine saygı duymaları, iyi giyinmeleri gerektiği gibi bir sürü şeyi aktararak, bir yerlere getirmeye çalışıyoruz. Göreceksiniz, önümüzdeki üç sene içerisinde en az 6-7 oyuncu Bursaspor'un içinden çıkmış, belki de milli takıma ulaşmış olacak. Şu anda üç tane oyuncumuz var." şeklinde konuştu.



Milli takıma daha çok oyuncu veren bir takım haline geleceklerini vurgulayan Aybaba, "Eğer futbol dahil değişik sporlardan model oyuncular çıkarabilirsek, o zaman gençlerimize büyük hizmet etmiş oluruz. Mutlaka bunları yapmamız lazım. Cesaret lazım arkadaşlar. Sadece ekonomimiz yeterli olmadığı için göstermelik yapmayalım bunları. İçimizden, yüreğimizden ülke sevgisiyle yapalım. Evlatlarımızı da futbolumuzu da bir yere getirelim." değerlendirmesinde bulundu.



Konuşmasının ardından Samet Aybaba'ya plaket takdim edildi.

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