Son Dakika Haberleri: Tüfad Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri

Tüfad Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri

44 dakika önce

Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın 6 yıl sonra çok iyi bir yerde olacağına inandığını söyledi.

Tüfad Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri, System.String[]
Eski milli futbolcu Hamit Altıntop, A Milli Takım'ın 6 yıl sonra çok iyi bir yerde olacağına inandığını söyledi.

Altıntop, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin (TÜFAD), Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) desteğiyle Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'ndeki bir otelde düzenlediği TÜFAD Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri'nde düzenlenen panele katıldı.

Almanya'da futbola başlarken yaşadıklarını hiçbir zaman zorluk olarak değerlendirmediğini belirten Altıntop, hep üretken olmaya çalıştığını, her zaman da kendini eleştirdiğini aktardı.

Kardeşi Halil ile çok küçük bir takımda futbola başladığını anlatan Altıntop, en büyük avantajının ikizinin olması olduğunu ifade etti.

Altıntop, maçları izleyen kişilerin "İkizleri gördün mü?" şeklindeki ifadelerinin fark edilmelerini kolaylaştırdığı dile getirerek, kardeşiyle aralarındaki rekabetin de kariyerlerinin yükselmesinde önemli bir faktör olduğunu kaydetti.


"Ağlamayı sızlanmayı bırakmamız lazım"

Spor Toto Süper Lig'deki takımların maddi sıkıntılarından dolayı transfer yapamaması ile ilgili soru üzerine milli futbolcu, "Ağlamayı sızlanmayı bırakmamız lazım. Hep bir bahane var. Anadolu'da akşam altıda 4 takım bir sahayı paylaşıyor. İlk önce kendimizi eleştireceğiz, araştıracağız. Kaybetme korkusunu bir kenara bırakacağız. Kazanmak için oynayacağız. Altyapıdan oyuncu üretirsen maddi açığı kapatırsın, üretmezsen nasıl kapatacaksın?" ifadelerini kullandı.

Altıntop, A Milli Takım'ın durumuyla ilgili soru üzerine "A Milli Takım B kategorisinden C'ye düştüğü için herkes üzülüyor. Bu bir adım geri, belki bizi üç adım ileriye atacak. Şu an ince bir sınırdayız. Ama büyüklerimiz illaki elini taşın altına koyacaktır. Biz de gücümüzle enerjimizle onlara destek çıkacağız. A Milli Futbol Takımı, inşallah 6 yıl sonra çok iyi bir yerde olacaktır." şeklinde konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 12.01.2019 07:38 Kaynak: AA

Hamit Altıntop, Metin Türel, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Cengiz Ünder, Roma'da 2018'in En İyi Genç Oyuncusu Seçildi Monaco, Cesc Fabregas'ı Kadrosuna Kattı

Fenerbahçe, Serdar Aziz ile Prensip Anlaşmasına Vardı, Milli Oyuncu Yıllık 2 Milyon Euro Kazanacak Aytemiz Alanyaspor, Sparta Prag Forması Giyen Josef Sural'ı Transfer Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.1.2019 20:22:40. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Tüfad Metin Türel Antrenör Gelişim Semineri
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]