Tüfad'tan Büyükkılıç'a Ziyaret
2 saat önce
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldız Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.
Türkiye Futbol
Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri
Şube Başkanı Osman Yozgat
ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldız Melikgazi
Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç
'ı makamında ziyaret etti.
Melikgazi Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette Osman Yozgat ve Ahmet Yıldız, Memduh Büyükkılıç'a 31 Mart'a yapılacak olan yerel seçimlerde başarılar dilerken, Büyükkılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyet ile Osman Yozgat ve Ahmet Yıldız'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ
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Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:43 Kaynak: İHA
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