Son Dakika Haberleri: Tüfad'tan Büyükkılıç'a Ziyaret

Tüfad'tan Büyükkılıç'a Ziyaret

2 saat önce

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldız Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Tüfad'tan Büyükkılıç'a Ziyaret, System.String[]
Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) Kayseri Şube Başkanı Osman Yozgat ve Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Yıldız Melikgazi Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Memduh Büyükkılıç'ı makamında ziyaret etti.

Melikgazi Belediyesi'nde gerçekleşen ziyarette Osman Yozgat ve Ahmet Yıldız, Memduh Büyükkılıç'a 31 Mart'a yapılacak olan yerel seçimlerde başarılar dilerken, Büyükkılıç ise ziyaretten duyduğu memnuniyet ile Osman Yozgat ve Ahmet Yıldız'a teşekkürlerini iletti. - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 02.01.2019 03:43 Kaynak: İHA

Kayseri, Memduh Büyükkılıç, Melikgazi, Yozgat, Spor
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