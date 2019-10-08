TÜFAD'tan Karafırtınalar'a vefa

Türkiye Futbol Antrenörleri Derneği (TÜFAD) İzmir Şubesi, İzmir futbolunun duayen isimlerinden, dernek yönetim kurulu üyesi Cemal Karafırtınalar adına düzenlediği 'TFF Grassroots-C Antrenörlük' kursunun startını verdi. Açılış töreninde baba Karafırtınalar'ı oğlu, Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar da yalnız bırakmadı.



TÜFAD İzmir Şubesi Başkanı Dr. Şaban Acarbay'ın açılış konuşmasını yaptığı törene; İzmir ASKF Başkanı Kadri Yatkın, TFF İzmir İl Temsilcisi Mehmet İncu, Altay Teknik Direktörü Sait Karafırtınalar ve yardımcılarından Bekir Limanlar, TÜFAD İzmir Şube Yönetim Kurulu'ndan Nevzat Güzelırmak, Mahmut Evren, Akın Küçükoğullarından, Erhan Özalp ve birçok futbol adamıyla birlikte yeni dönem kursiyerler katıldı.



"Bilimsellikten ayrılmayın"



Konuşmasında, aktif futbolculuk kariyerinin ardından 1977 yılında benzer bir kurs ile meslek hayatına atıldığını hatırlatan Cemal Karafırtınalar, genç kursiyerlere liyakat ve bilimsellikten ayrılmamalarını tavsiye etti. İzmir'de altyapı çalışmalarının sistemli olarak temellerini atan teknik adamların başında gelen ve 1988 yılında Altay Futbol Okulları'nın kuruluşunda büyük emeği geçen Cemal Karafırtınalar, TÜFAD tarafından kendisine yapılan jestten dolayı büyük gurur duyduğunu kaydetti. 1989 yılında futbolcu olarak ayrıldığı Altay'a 30 yıl sonra teknik adam olarak dönen Sait Karafırtınalar ise "Babam yıllarca altyapıdaki gençlere Altay sevgisi aşıladı. Altaylı olmak onun için bir yaşam felsefesi. Ben de Altay sevgisini babamdan aldım" sözleriyle özellikle altyapılar için bir başlangıç niteliğindeki kursu Cemal Karafırtınalar adına düzenleyen TÜFAD İzmir yönetimine teşekkür etti. - İZMİR