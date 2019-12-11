TUFAN'dan namlu çıkış enerjisi rekoru - Son Dakika
Son Dakika Güncel TUFAN'dan namlu çıkış enerjisi rekoru - Son Dakika

TUFAN'dan namlu çıkış enerjisi rekoru

6 saat önce

ASELSAN'da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı'nın açılışında, Elektromanyetik Top Sistemi (TUFAN) ile yapılan atışlarda namlu çıkış enerjisi rekoru kırılarak önemli bir başarı elde edildi.

ASELSAN'da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı'nın açılışında, Elektromanyetik Top Sistemi (TUFAN) ile yapılan atışlarda namlu çıkış enerjisi rekoru kırılarak önemli bir başarı elde edildi.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Elektromanyetik Fırlatma (EMF) konusunda ASELSAN tarafından yürütülen çalışmalar önemli aşamalar kaydedilerek ilerliyor.

Söz konusu çalışmaların daha da ileri düzeylere taşınması için ileri geliştirme ve test altyapılarıyla donatılmış olan ASELSAN Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı, Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir'in katılımıyla açıldı.

Açılış kapsamında yapılan atışlı testlerde, TUFAN ile yapılan atışlarda 1 megajul üzerindeki namlu çıkış enerjisiyle Türkiye'de bu alanda elde edilen en yüksek namlu çıkış enerjisi ve verimlilik seviyesine ulaşılarak rekor kırıldı.

Laboratuvar bünyesinde, Flash X-Ray, yüksek enerjili testlere uygun özellikte yakalama tankı, hızlı kamera sistemi, ileri seviye testlere yönelik ölçüm sensörleri, modüler, geliştirilebilir darbe güç kaynağı olanakları ve yüksek seviyeli testlere uygun özellikte namlu sistemleri yer alıyor.

Laboratuvarın sahip olduğu olanaklar sayesinde EMF alanındaki ileri seviye geliştirme testlerinin büyük bölümü açık araziye gerek duyulmadan yürütülebilecek ve kullanılan ekipmanlar sayesinde ilgili alt teknoloji olgunluk seviyeleri artırılacak.

Çığır açan teknoloji

EMF, özellikle silah sistemleri alanında dünyada çığır açan bir teknoloji olarak dikkati çekiyor. Bu teknoloji kullanılarak geliştirilen ve "Railgun" adı verilen silahların çok uzun mesafelerde etkili olması ve savunma alanında önemli bir kuvvet çarpanına dönüşmesi bekleniyor.

Mühimmatın namludan yüksek hızla çıkması, klasik silahlara nazaran çok daha uzun menzillere atış yapılabilmesi anlamına geliyor. Türkiye'de geliştirilecek akıllı mühimmatlarla "Railgun" sistemleri hem uzun menzilli kara topçu silahı hem de çok etkili bir hava savunma silahı olarak kullanılabilecek.

Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı EMF sistemlerine dair Türkiye'deki faaliyetler Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve Yeteknoloji AŞ tarafından sürdürülüyor.

TUFAN'dan namlu çıkış enerjisi rekoru

İsmail Demir, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.12.2019 12:20 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Bir dönem Süper Lig'i sallayan Karabükspor, kapanmanın eşiğine geldi
Yayın hayatına yeni başlayan Mucize Doktor, 2019'un en çok aranan dizisi oldu Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı ABD'den Türkiye'ye küstah S-400 tehdidi: Parti bitti, artık yolun sonu görüldü

Son Dakika Haberleri
19:02 İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı, Denizli'de - Son Dakika
19:02 Kızılcahamam'da "Kaymakamlık Voleybol Turnuvası" devam ediyor - Son Dakika
19:01 Kahramanmaraş hırsız kaçarken kimliğini bıraktı - Son Dakika
19:00 Fransa'da grev 7. gününde - Son Dakika
18:59 Ataşehir'de velilerden yağmur altında özel okul protestosu - Son Dakika
18:50 İstanbul'da trafik durma noktasına geldi! Yoğunluk yüzde 78'lere ulaştı - Son Dakika
17:19 Son Dakika: HDP'li ilçe başkanı, İran'dan Türkiye'ye giren teröristi güvenli bölgeye götürürken yakalandı - Son Dakika
17:13 Şehit Esma Çevik'in acılı babası konuştu: Kardeşlerine, 'Ben şehit olacağım. Her ikiniz de askeri üniformalarımı giyeceksiniz' demiş - Son Dakika
16:54 Balıkesir'de 3,6 büyüklüğünde bir deprem daha oldu! - Son Dakika
16:46 Jeoloji profesöründen çok kritik deprem uyarısı: 7.2'ye hazır olunmalı - Son Dakika

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.12.2019 19:03:18. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: TUFAN'dan namlu çıkış enerjisi rekoru - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]