Tufan Dinçer'in katil zanlısına 18 yıl hapis

Kayseri'de alacak verecek meselesi yüzünden tartıştığı teyze oğlu Tufan Dinçer'i öldüren ve bu suçtan tutuklu yargılanan sanığa mahkemece 18 yıl hapis cezası verildi. Sanık mahkemede, "Tahliye de, beraat da istemiyorum" dedi.



Olay, 13 Haziran'da Kayseri'nin Melikgazi İlçesi Germir Mahallesinde yaşandı. Akraba olan Tufan Dinçer ile Ahmet K. alacak verecek meselesi yüzünden tartışmaya başladı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesinin ardından Ahmet K. yanında bulunan silahla kuzeni Tufan Dinçer'i vurarak ölümüne sebep oldu. Cinayet sonrası Ahmet K., Tufan Dinçer'i aracıyla hastaneye götürürken, bir el daha ateş etti, hastane kapısına bırakıp kayıplara karıştı. Kayseri Şehir Hastanesi'ne yaralı olarak getirilen Tufan Dinçer, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmayarak hayatını kaybetti. Kayseri Emniyet Müdürlüğü, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri bir ihbar üzerine yaptıkları operasyonda cinayet şüphelisi Ahmet K.'yı ve şüpheliye yardım ettiği iddia edilen Y.E.'yi yakaladı. Olaydan 8 gün sonra Kocasinan ilçesi Erkilet Mahallesi'nde Yamula Barajı yakınlarında bir bağ evinde polis ekiplerince suç aleti silah ile kıskıvrak yakalanan Ahmet K., Emniyet'teki sorgusunun ardından Adliye'ye sevk edildi. Ahmet K.'ya, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Y.E. ise serbest bırakıldı. Şüpheli Ahmet K.'ya 'kasten adam öldürme', şüpheli Y.E.'ye ise 'suçluyu kayırma' suçundan dava açıldı.



Kayseri 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davada tutuklu sanık Ahmet K.(41), ile öldürülen şahsın eşi Z.D.(41) ve avukatlar hazır bulundu. Tutuksuz sanık Y.E.(35) ise katılmadı.



Savcı mütalaasını tekrarlayarak tutuklu sanık Ahmet K.'nın TCK 81/1 maddesi gereğince 'kasten adam öldürme' suçundan, tutuksuz sanık Y.E.'nin ise TCK 283/1 maddesi gereğince 'suçluyu kayırma' suçlarından cezalandırılmasını talep etti.



Öldürülen Tufan Dinçer'in avukatı, "Sesim titriyor, çünkü öldürülen öz amcamdı. Sanık bu olayı tasarlayarak işlemiştir ve bu suçtan cezalandırılmalıdır, diğer sanık da bu suça iştirak etmiştir" dedi.



Karar verileceği uyarısı ile son sözü sorulan tutuklu sanık Ahmet K. ise "Beraatımı da istemiyorum, pişmanım. Yaptığım hataydı, keşke olmasaydı, tahliyemi de istemiyorum, adaletinize güveniyorum" diye konuştu.



Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu tutuklu sanık Ahmet K.'ya 'kasten adam öldürme' suçundan tahrik altında işlediği gerekçesiyle 18 yıl hapis cezası, 'yasak silah bulundurma' suçundan ise 2 yıl hapis, bin 200 TL adli para cezası vererek tutukluluk halinin devamına hükmetti. Mahkeme, gelmeyen tutuksuz sanık Y.E.'ye ise 'suçluyu kayırma' suçundan 2 yıl 1 ay hapis cezası verdi.



Karar sonrası öldürülen Tufan Dinçer'in eşi Z.D., sanık Ahmet K. jandarma tarafından götürülürken, "4 çocuğumu babasız bıraktın, pis katil" diye bağırdı. - KAYSERİ