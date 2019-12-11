TUFAN Elektromanyetik Top Sisteminden namlu çıkış enerjisi rekoru - Son Dakika

ASELSAN'da kurulan Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme Laboratuvarı'nın açılışında Elektromanyetik Top Sistemi (TUFAN) ile yapılan atışlarda namlu çıkış enerjisi rekoru kırıldı.



Elektromanyetik Fırlatma (EMF) konusunda ASELSAN tarafından yürütülen çalışmalar önemli aşamalar kaydedilerek ilerliyor. Bu çalışmaların daha da ileri düzeylere taşınması için ileri geliştirme ve test altyapıları ile donatılmış olan ASELSAN Elektromanyetik Fırlatma Sistemi Geliştirme laboratuvarı Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir'in katılımıyla açıldı. Açılış kapsamında yapılan atışlı testlerde, 1 MJ'ün üzerindeki namlu çıkış enerjisi ile ülkemizde bu alanda elde edilen en yüksek namlu çıkış enerjisi ve verimlilik seviyesine ulaşılarak rekor kırıldı.



Laboratuvar bünyesinde Flash X-Ray, yüksek enerjili testlere uygun özellikte yakalama tankı, hızlı kamera sistemi, ileri seviye testlere yönelik ölçüm sensörleri; modüler, geliştirilebilir darbe güç kaynağı olanakları ve yüksek seviyeli testlere uygun özellikte namlu sistemleri yer alıyor. Laboratuvarın sahip olduğu olanaklar sayesinde EMF alanındaki ileri seviye geliştirme testlerinin büyük bölümü açık araziye gerek duyulmadan yürütülebilecek ve kullanılan ekipmanlar sayesinde ilgili alt teknoloji olgunluk seviyeleri arttırılacak.



Elektromanyetik Fırlatma (EMF) özellikle silah sistemleri alanında dünyada çığır açan bir teknoloji. Bu teknoloji kullanılarak geliştirilen ve "Railgun" adı verilen silahlar çok uzun mesafelerde etkili olacak ve savunma alanında önemli bir kuvvet çarpanı olarak görülüyor.



Mühimmatın namludan yüksek hızla çıkması, klasik silahlara nazaran çok daha uzun menzillere atış yapılabilmesi anlamına geliyor. Yine ülkemizde geliştirilecek akıllı mühimmatlar ile birlikte "Railgun" sistemleri hem uzun menzilli kara topçu silahı hem de çok etkili bir hava savunma silahı olarak kullanılabilecek.



Dünyada sayılı ülkenin üzerinde çalıştığı elektromanyetik fırlatma sistemlerine dair ülkemizdeki faaliyetler Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanlığı koordinasyonunda ASELSAN, TÜBİTAK SAGE ve YETEKNOLOJİ tarafından sürdürülüyor. - ANKARA