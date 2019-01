Tufan: "Gazetecilik Her Çağın Dinamik Mesleklerinden Biri"

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin'de görev yapan gazeteciler onuruna akşam yemeği düzenlendi.

Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Gazeteciler Cemiyeti (MGC) tarafından 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla Mersin'de görev yapan gazeteciler onuruna akşam yemeği düzenlendi.



Bir otelde düzenlenen yemeğe Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Kerim Tufan, MGC Başkanı Turgay Demirtaş, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Devran Kutlugün, Tarsus Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Okan Çalışkan, Mersin Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) Başkanı Ayhan Kızıltan ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.



Etkinlikte konuşan Tufan, gazeteciliğin her çağın dinamik mesleklerinden biri olduğunu ve gazetecilerin de kimi zaman yerelde, kimi zaman da dünyada yaşanan gelişmeleri kamuoyuna anlık duyurarak toplumu bilgilendirdiğini ifade ederek, "İşini severek yapan binlerce meslek mensubu arasında, her geçen gün daha da önem kazanan gazetecilik, dinamik ve değişime açık olmayı, yüksek iletişim kabiliyetini, insan onuruna saygıyı, ilkeli, dürüst ve vicdanlı davranmayı gerektirmektedir. Her gün binlerce habere imza atarak, bunları toplumla buluşturan siz değerli basın mensupları toplumsal bilinci artırma ve güçlendirme, kamu yararını her zaman ön planda tutma ve farklı sesleri topluma duyurma konusunda çok önemli bir konumda yer alırken, demokrasimizin gelişmesinde de etkin rol oynamaktasınız" dedi.



Gazetecilerin toplumun entelektüel birikimine ve demokratik hayata katkı sunarak önemli bir misyonu layığıyla yerine getirdiğini vurgulayan Tufan, "Sizler çalışmalarınızla toplumu aydınlatan birer ışıksınız. Sizler, ne kadar güçlü olursanız, bizler de yolumuzu o kadar net ve doğru görürüz. Bir anlamda siz, fedakar basın mensupları; bizim elimiz, gözümüz, dilimiz ve sesimizsiniz. Gazetecilik anlayışıyla sadece Türkiye'de değil, dünyada da gazeteciliğin öncülerinden olan ve gazetecilik anlayışıyla yeni nesillere de örnek olmaya devam eden merhum gazeteci Uğur Mumcu, gazeteciliği sadece bir meslek değil bir yaşam felsefesi olarak değerlendirmiştir. Her daim hakikatten ve gerçekten yana olan, ekmeğini tabir-i caizse taştan çıkaran, tüm siyasi güçlerin, ekonomik odakların ötesinde, doğru bilginin peşinden koşan, başta siz değerli yerel basın çalışanlarımız ve zorlu çalışma şartlarına rağmen ülkemizde bu kutsal görevi layığıyla yerine getiren bütün gazetecilerimizin '10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyorum" şeklinde konuştu.



10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nün bayram değil dayanışma günü olduğunu ifade eden Başkan Demirtaş ise gazeteciler günüyle, basın organlarının yayın yapma ve halka bağımsızca haber verme özelliğine dikkat çekilmesinin amaçlandığını söyledi. Demirtaş, "Basının bir diğer önemli fonksiyonu da kamu kurum ve kuruluşları ile idarenin eylemlerini halk adına haber yolu ile denetlemesidir. Basın gücünü kamudan almaktadır. Haber alma hakkı, en temel insani ihtiyaçlardan biridir. Gazetecilik mesleği bugün, büyük ölçüde fedakarlık isteyen, mesaisi olmayan, risk oranı yüksek bir meslek haline gelmiştir. Bugün, basın ahlak ve ilkelerine bağlı yazılı, görsel ve işitsel medyada görev yapmakta olan meslektaşlarımız, zaman zaman saldırılara maruz kalmakta, darp edilmekte hatta ve hatta öldürülmektedirler. Tüm bunların dışında sektörde yaşanan farklı sıkıntılarla da mücadele etmektedir" diye konuştu.



Gazetecilik mesleğinin ve basının demokrasinin, fikir özgürlüğünün ve insan haklarının gelişmesinde çok büyük katkısı bulunduğunu kaydeden Demirtaş, "Günümüzde Türk basını, yazılı ve görsel alanda olduğu kadar, teknolojinin gelişmesiyle sanal ortamda da büyük ilerleme kaydetmeye devam etmektedir. Bu ilerlemenin mimarı olan gazetecilerin sıkıntılarının giderilmesi, basınımızın yanı sıra demokrasiyi de daha güçlü kılacaktır. Bizler de, sektörümüzdeki sorunları aşabilmemiz için daha fazla örgütlenmeli, dayanışma ve mücadele gücümüzle birlikte hareket etmeliyiz. Toplumun gelişmesine katkı sağlayan, halkın gözü ve kulağı olan, gece-gündüz, soğuk-sıcak, yağmur, kar, kış, çamur demeden çalışan basın emekçilerinin dayanışma gününü kutluyorum" ifadelerini kullandı. - MERSİN

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

Haberler.com, Yılın En İyi Haber Sitesi Ödülüne Layık Görüldü

Gizemli Kazının Yapıldığı 'Kırmızı Ev' Yüzünden Mahalle Sakinleri Başka Yerlere Taşındı

Bakan Selçuk: İŞKUR Geçen Sene 1 Milyon 247 Bin 188 Kişiye İstihdam Sağladı

Son Dakika! Başörtülü Kadınlara Hakaret Ettiği Gerekçesiyle İfade Veren Deniz Çakır: Suçlamalar Benim Duruşuma Ters