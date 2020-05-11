Tufanbeyli Belediye Başkanı Ergü: Bir süre ilçeye ziyarete gelmeyin - Son Dakika

ADANA'nın Tufanbeyli ilçesinde koronavirüs tedbirleri kapsamında alınan 30 günlük karantina süresinin sona ermesinin ardından İlçe Belediye Başkanı Remzi Ergü, olası ziyaretçilere "İlçemizde bulunan Tarihi Şar Antik Kenti'ni görmeye bir süre daha gelmeyin" diye uyarıda bulundu.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını engellemek amacıyla Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde başlatılan karantina 5 Mayıs'ta sona erdi. Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, salgın boyunca vatandaşlara gerekli uyarılar yapılarak koruyucu ekipmanların dağıldığını belirterek, ilçeye bir süre daha ziyaretçilerin gelmemesini istedi. Tarihi Şar Antik Kenti'ne ev sahipliği yapan Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, yerli ve yabancı turistlere şu uyarılarda bulundu: