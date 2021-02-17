Tufanbeyli Belediye Başkanı Ergü'den kar yağışı paylaşımı - Son Dakika

Meteoroloji'den çok sayıda ile sarı ve turuncu kodlu uyarı: Kar çok yoğun yağacak

Tufanbeyli Belediye Başkanı Ergü'den kar yağışı paylaşımı

ADANA - Adana'nın kuzey ilçelerinde yoğun kar yağışı ve tipi etkili oluyor. Adana'nın Tufanbeyli ilçesinde Belediye Başkanı Remzi Ergü gece etkili olan yoğun kar yağışı ve tipi nedeni ile vatandaşları zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamaları noktasında uyardı. İlçede yoğun tipi yağışının görüldüğünü kaydeden Başkan Ergü, sahada Tufanbeyli belediyesi olarak kar küreme çalışmaların sürüdüğünü kaydetti. Başkan Ergü yolda kalan vatandaşların belediye ekiplerine ulaşabileceğini kaydederken tipi yağışında mahsur kalan araçları iş makinası yardımı ile ulaşımını sağladı.

Tufanbeyli Belediye Başkanı Remzi Ergü, sosyal medya hesabından yaptığı fon müzikli paylaşımda kar yağışı yaşanırken Damlalı, Akpınar, Tozlu yolunda olduklarını ifade ederek " Çok güzel kar yağıyor. Lütfen zorunlu olmadıkça çıkmayın. Kar yağsın ama sizler mağdur olmayın, bize ulaşın" diyerek fon müziği eşliğinde halka seslendi. İlçede ki kar yağışını takipçileri ile paylaştı.